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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Следственный комитет Башкирии проводит проверку гибели младенца при родах в Салавате

ОБЩЕСТВО
Фото: Инстаграм

Следственный комитет Башкирии проводит проверку гибели младенца при родах в Салавате Фото: Инстаграм

Жительница Салавата придала огласке историю гибели своего не рожденного сына. Фактом заинтересовались следственный органы.

Хореограф Алена Лаврикова считает виновными в гибели своего ребенка врачей роддома города Салавата. Женщина сообщила, что вся беременность ее протекала без каких-либо осложнений, легко. Однако когда у молодой мамы отошли воды и она приехала в роддом, то, с ее слов, врачи стали суетиться и не знали, что делать.

«Я лежала на столе, истекала кровью, умирал мой ребенок и я», — коротко описала историю Алена.

Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе республиканского Минздрава, региональный Следственный комитет по данному факту проводит проверку.

«Будет дана правовая оценка действиям медицинского персонала роддома. Информация администрацией больницы не скрывается. Вся медицинская документация передана для проведения проверки в следственные органы. Была оказана необходимая медицинская помощь, медицинским персоналом приложены все усилия, чтобы спасти ее и ребенка», — уточнила руководитель пресс-службы министерства здравоохранения республики Софья Алешина.

 

ИА «Башинформ»

Теги: СКР, гибель новорожденного
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