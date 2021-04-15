Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 75.68 ↓

EUR 90.53 ↑

15 апреля Четверг

Уфа   °

Молния
Паводок на 15 апреля: уровень р. Белая у г. Уфы 516 см (+35), р. Уфы у п. Шакша 456 см (+23), р. Демы у д. Бочкаревки 455 см (-38)
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Общественники Уфы проведут субботник в усадьбе Топорниных - бывшей школе Коминтерна

ОБЩЕСТВО
Фото: Вероника Нигматуллина

Общественники Уфы проведут субботник в усадьбе Топорниных - бывшей школе Коминтерна Фото: Вероника Нигматуллина

В селе Кушнаренково в субботу, 17 апреля, пройдет субботник в заброшенном объекте культурного наследия «Усадьба Топорниных» на улице Мичурина, 1. Об этом сообщила активистка, градозащитница и член Совета по правам человека при Главе РБ Кристина Абрамичева.

Она отметила, что субботник приурочен к Всероссийскому дню заботы о памятниках истории и культуры, который отмечается 18 апреля.

«Почему именно этот памятник мы хотим сберечь? Потому что его история уникальна: как дореволюционная, так и советская. Поместье дворян, построенное еще в начале 18 века французским архитектором, после революции стало тайной школой шпионов для детей участников Коминтерна», — написала она в соцсетях.
Принять участие в акции приглашают всех желающих. Для этого нужно связаться с организатором субботника — председателем башкирского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПиК) и членом Совета по правам человека при Главе РБ Эльзой Маулимшиной. Начало акции в 11 часов.

Ранее «Башинформ» сообщал﻿, что эксперты дали оценку состоянию старинной усадьбы «Дом Топорниных» в селе Кушнаренково, построенной дворянином Андреем Топорниным. Она находится в аварийном состоянии уже несколько десятков лет.

Для планирования и строительства дворца на Девичьей горе в Оренбургской губернии был приглашен французский архитектор из Петербурга. После Октябрьской революции здание было национализировано, в разные годы здесь располагались детский приют, садово-огородная станция, плодоовощной техникум. Во время Великой Отечественной войны здание использовалось как школа Коминтерна, где молодых людей обучали диверсионной работе и организации партизанского движения на оккупированных фашистами территориях. Среди них заметной фигурой был Маркус Вольф – будущий министр госбезопасности ГДР. Курсантов навещали Георгий Димитров, Пальмиро Тольятти, Вильгельм Пик, Долорес Ибаррури, Вальтер Ульбрихт. В свои пожилые годы Маркус Вольф посещал усадьбу в Кушнаренково, однако она находилась уже в ветхом состоянии. Подробнее читайте здесь﻿.

 

Вероника Нигматуллина

Теги: объект культурного наследия, архитектурный памятник
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Рожденный в неволе: молодая уфимка с 6-месячным малышом ждут в СИЗО решения суда
22-летняя жительница Уфы Валерия Шагиева находится в местах лишения свободы один год и один месяц за грабеж. Только вот отбывает наказание она не одна. С
Жители Башкирии смогут проверить количество антител после вакцинации от COVID-19
Лаборатория «Гемотест» приглашает жителей Башкортостана проверить у себя наличие антител после прививки от COVID-19 с помощью специального анализа. До
Завтра 11-классники всей страны напишут итоговое сочинение
В четверг, 15 апреля, одиннадцатиклассники всей страны напишут итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной итоговой аттестации.
В Башкирии отменен обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет
Глава Башкирии Радий Хабиров внес изменения в указ о режиме «Повышенная готовность» в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. В официальн
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть