Фото: Вероника Нигматуллина Общественники Уфы проведут субботник в усадьбе Топорниных - бывшей школе Коминтерна Фото: Вероника Нигматуллина

В селе Кушнаренково в субботу, 17 апреля, пройдет субботник в заброшенном объекте культурного наследия «Усадьба Топорниных» на улице Мичурина, 1. Об этом сообщила активистка, градозащитница и член Совета по правам человека при Главе РБ Кристина Абрамичева.

Она отметила, что субботник приурочен к Всероссийскому дню заботы о памятниках истории и культуры, который отмечается 18 апреля.

«Почему именно этот памятник мы хотим сберечь? Потому что его история уникальна: как дореволюционная, так и советская. Поместье дворян, построенное еще в начале 18 века французским архитектором, после революции стало тайной школой шпионов для детей участников Коминтерна», — написала она в соцсетях.

Принять участие в акции приглашают всех желающих. Для этого нужно связаться с организатором субботника — председателем башкирского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПиК) и членом Совета по правам человека при Главе РБ Эльзой Маулимшиной. Начало акции в 11 часов.

Ранее «Башинформ» сообщал﻿, что эксперты дали оценку состоянию старинной усадьбы «Дом Топорниных» в селе Кушнаренково, построенной дворянином Андреем Топорниным. Она находится в аварийном состоянии уже несколько десятков лет.

Для планирования и строительства дворца на Девичьей горе в Оренбургской губернии был приглашен французский архитектор из Петербурга. После Октябрьской революции здание было национализировано, в разные годы здесь располагались детский приют, садово-огородная станция, плодоовощной техникум. Во время Великой Отечественной войны здание использовалось как школа Коминтерна, где молодых людей обучали диверсионной работе и организации партизанского движения на оккупированных фашистами территориях. Среди них заметной фигурой был Маркус Вольф – будущий министр госбезопасности ГДР. Курсантов навещали Георгий Димитров, Пальмиро Тольятти, Вильгельм Пик, Долорес Ибаррури, Вальтер Ульбрихт. В свои пожилые годы Маркус Вольф посещал усадьбу в Кушнаренково, однако она находилась уже в ветхом состоянии. Подробнее читайте здесь﻿.