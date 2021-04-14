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Владимир Путин сделал вторую прививку от коронавируса

ПОЛИТИКА
Фото: пресс-служба Президента РФ

Владимир Путин сделал вторую прививку от коронавируса Фото: пресс-служба Президента РФ

Владимир Путин, спустя 21 день после первой прививки от коронавируса, сделал второй укол двухфазной вакцины. Об этом пишет ТАСС.

«Я хочу проинформировать, что прямо сейчас, перед тем как зайти в этот зал, я тоже сделал вторую прививку. Надеюсь, что все будет хорошо. Даже не то, что надеюсь, уверен в этом», — цитирует издание слова главы государства.

Первую дозу двухфазной российской вакцины от коронавируса президент получил вечером 23 марта. Путин сделал прививку без камер, объяснив это тем, что «обезьянничать» необязательно, а если кто-то что-то захочет сфальсифицировать, сделать это просто, показав на камеры укол не препарата, а витаминов. Какую именно вакцину он использовал, президент не сказал, заявив, что все три российских препарата эффективные.

Как писали «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к правительству Москвы и администрации президента, число желающих вакцинироваться после того, как прививку сделал президент, резко выросло. В Москве количество вакцинировавшихся выросло в четыре раза – с 8000 до 30 000 человек в сутки.

По данным на 8 утра 14 апреля, в Башкирии вакцинированы 188 735 человек, из них 113 409 уже получили второй компонент. Прививку от коронавируса сделали министр здравоохранения республики Максим Забелин, известные журналисты, блогеры, деятели культуры и спорта, общественные активисты.

 

ИА «Башинформ»

Теги: Путин, вакцинация
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