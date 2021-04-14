Фото: пресс - служба главы Башкортостана Радий Хабиров: Важно быстро ликвидировать последствия подтоплений и оказать помощь людям Фото: пресс - служба главы Башкортостана

13 апреля Глава Башкортостана Радий Хабиров провёл заседание Республиканской противопаводковой комиссии, на котором обсудили вопросы прохождения половодья на территории региона, а также меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.

Начальник Главного управления МЧС России по Башкортостану Марат Латыпов сообщил, что на реках республики сохраняется остаточный ледоход. Повсеместно фиксируется рост уровня воды.

Начальник управления рекомендовал главам районов, в которых остаётся риск образования ледовых заторов, заключить дополнительные договора на проведение взрывных работ. Всего по состоянию на 13 апреля в республике насчитывается 21 затороопасный участок.

«Сегодня команда взрывников из войсковой части в Алкино ликвидировала затор на реке Инзер в районе села Ассы Белорецкого района и с завтрашнего дня приступит к работе в Архангельском районе», – добавил Марат Латыпов.

Радий Хабиров дал поручение главе муниципалитета Айрату Саитгалину после завершения подрывных работ доложить о паводковой ситуации в Архангельском районе.

Всего на 13 апреля на контроле МЧС находится 15 муниципалитетов республики. Наиболее сложная обстановка складывается в Уфимском, Белорецком, Бижбулякском, Кармаскалинском и Дуванском районах.

Глава Башкортостана Радий Хабиров также поручил администрациям районов совместно с Госкомитетом РБ по чрезвычайным ситуациям организовать ежедневные брифинги для информирования жителей тех районов, где сложилась наиболее сложная обстановка.

«Нужно обязательно сообщать людям о том, что происходит ровно до того момента, пока мы не снимем угрозы. Пик половодья ещё не прошёл. У жителей в этот период появляется много обращений, например, откачать воду или подвезти продукты. Нужно принимать эти заявки и в индивидуальном порядке оказывать необходимую помощь. Республика готова оказать поддержку в наиболее сложных ситуациях», — подчеркнул Радий Хабиров.

Первый брифинг по паводковой ситуации в регионе пройдёт 14 апреля в 10:00 часов.

Глава Башкортостана также поручил Управлению Главы РБ по социальным коммуникациям внимательно следить за обращениями жителей в социальных сетях и вовремя реагировать на них.

К работе по оказанию помощи подключился и волонтёрский центр регионального отделения партии «Единая Россия». Руководитель исполкома отделения Рустем Ахмадинуров проинформировал, что заявки жителей принимают по телефону 8-800-201-89-03. Помощь будет носить индивидуальный характер в зависимости от потребности пострадавших.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Анна Казак сообщила, что с началом половодья может отмечаться рост кишечных расстройств у жителей. В этой связи необходимо обратить внимание на качество воды, поступающей в дома.

Радий Хабиров поручил правительству республики обеспечить районы дезинфицирующими материалами и средствами очистки. Участники заседания также рассмотрели ситуацию в разрезе муниципалитетов республики.

Глава Дуванского района Фаиль Мухамадеев доложил, что в большинстве домов села Месягутово, где в результате ледового затора произошло подтопление жилья, ситуация нормализовалась, электроснабжение восстановили. Подключение электричества в оставшихся домах планируют на следующий день.

Напомним, Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил Дуванский район и обсудил вопросы ликвидации последствий ледового затора на реке Ай в ходе заседания оперативного штаба.

О ситуации в селе Азнаево Бижбулякского района, где подтопило 25 домов, доложил глава муниципалитета Артур Зарипов. По состоянию на 13 апреля вода ушла с придомовых участков, подтоплений нет. Ситуация находится на контроле местной администрации, которая следит за обращениями жителей

Глава Бижбулякского района добавил, что, что продолжается подъём уровня воды в реке Дёме, есть риск подтопления населённых пунктов в её пойме.

Как сообщил глава Уфимского района Вилорий Угаров, в наиболее тяжёлой ситуации находятся населённые пункты Миловка, Подымалово, Чесноковка, Зубово, Волково, Дорогино, Жуково. Для предотвращения чрезвычайных ситуаций в районе организовали круглосуточное дежурство спасателей. Имеющихся сил и средств достаточно для оперативного реагирования.

Глава Кармаскалинского района Альфир Сабиров сообщил, что в селе Бекетово подтопило 2 дома и 16 придомовых территорий. Кроме того, подтоплены 40 садовых участков в деревне Вязовка и 30 – в садовом товариществе Соловьёвка. Часть жителей эвакуировали, а тем, кто нуждается в помощи, своевременно подвозят воду и продукты.

Радий Хабиров дал поручение руководителю администрации Главы РБ Александру Сидякину провести совещание с участием Минтранса РБ и муниципалитетов по вопросу ремонта дорог, повреждённых в результате половодья.

«Нужно исходить из худших сценариев и быть готовыми к сложным ситуациям. Там, где пострадали люди, важно быстро и организованно ликвидировать последствия подтоплений и оказать необходимую помощь», — сказал Радий Хабиров.