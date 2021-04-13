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Радий Хабиров оценил масштабы паводка и пообщался с жителями подтопленных домов

ОБЩЕСТВО
Фото: социальные сети

Фото: социальные сети

Глава Башкортостана Радий Хабиров сегодня побывал в Дуванском районе, где лично оценил масштабы весеннего паводка, пообщался с жителями подтопленных домов села Месягутово и провел рабочее совещание. Он отметил, что ситуация с весенним половодьем в республике довольно сложная. Практически со всех сторон идёт информация о беспрецедентном за долгие годы подъеме воды, плюс аномальный для этого времени долгий период тёплой погоды.

«Все службы по чрезвычайной ситуации в полной готовности и оказывают людям помощь. В Дуванском районе сегодня была особо сложная ситуация. Вчера, 12 апреля, устраняли место затора на реке Ай механическим способом. Один затор разбили, но образовался второй выше по течению. Мы вызвали военных из воинской части в Алкино. Но лёд тронулся сам. Теперь другая проблема. В селе Месягутово подтопило 65 домов, магазин и 160 подворовых хозяйств, в которых проживают 218 человек, в том числе 71 ребенок. Пункт временного размещения развернули в спортивной школе (с. Месягутово, ул. Электрическая, 3/1). Пришлось отключить электроэнергию по Заречной и Советской. Есть дома и без газа. Теперь наша основная задача — помочь людям. Привезти им еду, воду. К вечеру там, где возможно, дадим свет и газ. Будем откачивать воду из домов и с участков. Своих сил дуванцам не хватает, попросили машины для откачки воды из Уфы. В администрации Дуванского района работает штаб, на связи с жителями ЕДДС, 3-(347)-983-44-96. По каждой из улиц есть своя горячая линия, телефоны в скрине.

Сейчас военные с воздуха осмотрели Дуванский район, нашли 2 мощных затора на реке Ай. Будем отрабатывать», — написал Радий Хабиров на своей странице в социальных сетях.

 

ИА «Башинформ»

Теги: Паводок - 2021
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