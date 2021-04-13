Радий Хабиров оценил масштабы паводка и пообщался с жителями подтопленных домов

Фото: социальные сети















Фото: социальные сети

Глава Башкортостана Радий Хабиров сегодня побывал в Дуванском районе, где лично оценил масштабы весеннего паводка, пообщался с жителями подтопленных домов села Месягутово и провел рабочее совещание. Он отметил, что ситуация с весенним половодьем в республике довольно сложная. Практически со всех сторон идёт информация о беспрецедентном за долгие годы подъеме воды, плюс аномальный для этого времени долгий период тёплой погоды.