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Башкирию топит «большая вода»: новые данные МЧС

ОБЩЕСТВО
Фото: МЧС по РБ

Башкирию топит «большая вода»: новые данные МЧС Фото: МЧС по РБ

На контроле МЧС Башкирии находятся 18 ситуаций, связанных с подтоплениями. По новым данным ведомства, затопленными остаются 50 домов, подтоплено 433 придомовых территории, девять автомобильных дорог и один мост на территории 12 населенных пунктов в 16 муниципальных образованиях:

  • Чекмагушевский район, деревня Новоюмраново — подтопление участка дороги по улице Гизатуллина.
  • Уфимский район, деревня Камышлы — ул. Александрова, подтопление придомовых территорий.
  • Уфимский район, Булгаковский с/с, СНТ «Тихий остров», «Родник», «Озерное» — подтопление талыми водами.
  • Кармаскалинский район — затопление одного жилого дома и приусадебных участков в Бекетово, перелив автодороги в Ляхово и Бекетово.
  • Уфимский район, деревня Волково — размыв участка дороги.
  • Бижбулякский район, село Азнаево — подтопление придомовых территорий и затопление частных домов.
  • Чишминский район, село Петряево — перелив через автодорогу, подтопление 47 приусадебных участков в населенных пунктах Первомайский, Сабурово.
  • Белебеевский район, деревня Канаш — накренение железного автомобильного моста через реку Слак.
  • Кармаскалинский район, деревня Вязовка, СНТ «Соловьевка» — подтопление приусадебных участков.
  • Миякинский район, село Менеузтамак — подтоплено 65 придомовых территорий, из них затоплено 12 жилых домов.
  • Уфа, Демский район, перелив грунтовой дороги, ведущей к СНТ «Козарез» и СНТ «Альбатрос».
  • Ермекеевский район, село Исламбахты — подтоплено 97 придомовых территорий.
  • Мелеузовский район — в результате подъема уровня реки Сухайла произошёл подмыв опоры моста на въезде в деревню Давлеткулово.
  • Давлекановский район — размытие дороги талыми водами между деревнями Кадыргулово и Камчалытамак.
  • Мишкинский район, деревня Сосновка — подтопление 44 придомовых территорий.
  • Белорецкий район — в результате перелива воды через автодорогу в Ассы, в районе улицы Набережной, произошло подтопление 18 домов, из них 13 жилых, пять дачных.
  • Салаватский район — река Юрюзань, подтоплены в 1-м Идельбаево пять придомовых территорий, из которых три жилые. Во 2-м Идельбаево подтоплены две придомовые территории.
  • Дуванский район, село Месягутово — подтоплены 23 придомовые территории.
Что касается Бижбулякского района, то здесь в селе Азнаево прошлой ночью продолжался спад уровня воды. Гидрологический пост на реке Уязы показал на утро 278 см. Об этом на своей странице в соцсети 13 апреля сообщил глава района Артур Зарипов.

«Уровень воды с максимального упал на 162 см, за ночь — на 57 см. Река потихоньку входит в обычный режим. Сегодня на КЧС будем принимать решение о завершении дежурства спасателями МЧС России. Ребята уже три дня живут и работают в Азнаево. Дальше будем обходиться своими силами», — написал он во «ВКонтакте».

Здесь же река Дёма, напротив, показала резкий рост: за ночь поднялась на 50 см. Уровень воды у села Аитово составил 470 см.

«В населенных пунктах Биккуловского сельсовета начала прибывать вода. Люди выводят скот и выгоняют машины на возвышенность. С утра выезжаем в Аитовскую и Биккуловскую сторону для принятия решения», — сообщил Артур Зарипов.

Как сообщало агентство «Башинформ», на сегодняшний день запланировано проведение взрывных работ на местах затора в Дуванском и Белорецком районах.

 

ИА «Башинформ»

Теги: МЧС РБ
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