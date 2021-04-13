Фото: МЧС по РБ Башкирию топит «большая вода»: новые данные МЧС Фото: МЧС по РБ

На контроле МЧС Башкирии находятся 18 ситуаций, связанных с подтоплениями. По новым данным ведомства, затопленными остаются 50 домов, подтоплено 433 придомовых территории, девять автомобильных дорог и один мост на территории 12 населенных пунктов в 16 муниципальных образованиях:

Чекмагушевский район, деревня Новоюмраново — подтопление участка дороги по улице Гизатуллина.

Уфимский район, деревня Камышлы — ул. Александрова, подтопление придомовых территорий.

Уфимский район, Булгаковский с/с, СНТ «Тихий остров», «Родник», «Озерное» — подтопление талыми водами.

Кармаскалинский район — затопление одного жилого дома и приусадебных участков в Бекетово, перелив автодороги в Ляхово и Бекетово.

Уфимский район, деревня Волково — размыв участка дороги.

Бижбулякский район, село Азнаево — подтопление придомовых территорий и затопление частных домов.

Чишминский район, село Петряево — перелив через автодорогу, подтопление 47 приусадебных участков в населенных пунктах Первомайский, Сабурово.

Белебеевский район, деревня Канаш — накренение железного автомобильного моста через реку Слак.

Кармаскалинский район, деревня Вязовка, СНТ «Соловьевка» — подтопление приусадебных участков.

Миякинский район, село Менеузтамак — подтоплено 65 придомовых территорий, из них затоплено 12 жилых домов.

Уфа, Демский район, перелив грунтовой дороги, ведущей к СНТ «Козарез» и СНТ «Альбатрос».

Ермекеевский район, село Исламбахты — подтоплено 97 придомовых территорий.

Мелеузовский район — в результате подъема уровня реки Сухайла произошёл подмыв опоры моста на въезде в деревню Давлеткулово.

Давлекановский район — размытие дороги талыми водами между деревнями Кадыргулово и Камчалытамак.

Мишкинский район, деревня Сосновка — подтопление 44 придомовых территорий.

Белорецкий район — в результате перелива воды через автодорогу в Ассы, в районе улицы Набережной, произошло подтопление 18 домов, из них 13 жилых, пять дачных.

Салаватский район — река Юрюзань, подтоплены в 1-м Идельбаево пять придомовых территорий, из которых три жилые. Во 2-м Идельбаево подтоплены две придомовые территории.

Дуванский район, село Месягутово — подтоплены 23 придомовые территории.

Что касается Бижбулякского района, то здесь в селе Азнаево прошлой ночью продолжался спад уровня воды. Гидрологический пост на реке Уязы показал на утро 278 см. Об этом на своей странице в соцсети 13 апреля сообщил глава района Артур Зарипов.

«Уровень воды с максимального упал на 162 см, за ночь — на 57 см. Река потихоньку входит в обычный режим. Сегодня на КЧС будем принимать решение о завершении дежурства спасателями МЧС России. Ребята уже три дня живут и работают в Азнаево. Дальше будем обходиться своими силами», — написал он во «ВКонтакте».

Здесь же река Дёма, напротив, показала резкий рост: за ночь поднялась на 50 см. Уровень воды у села Аитово составил 470 см.

«В населенных пунктах Биккуловского сельсовета начала прибывать вода. Люди выводят скот и выгоняют машины на возвышенность. С утра выезжаем в Аитовскую и Биккуловскую сторону для принятия решения», — сообщил Артур Зарипов.

Как сообщало агентство «Башинформ», на сегодняшний день запланировано проведение взрывных работ на местах затора в Дуванском и Белорецком районах.