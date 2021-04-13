В Башкирии на реке Инзер проведут взрывные работы

Фото: Госкомитет по ЧС







Фото: Госкомитет по ЧС

В Башкирии сегодня на реке Инзер проведут взрывные работы. Сотрудники Госкомитета по ЧС провели авиаразведку и обнаружили, что ниже по течению до деревни Бриштамак река не вскрыта. Из-за ледового затора река Инзер вышла из берегов. В затоплении находится село Ассы. Местных жителей и домашний скот эвакуировали спасатели.

Как сообщили в ведомстве, к работам привлечены спасатели, пожарные, операторы беспилотного летательного аппарата и судно на воздушной подушке Госкомитета РБ по ЧС, команда взрывников от войсковой части Алкино.