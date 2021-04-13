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13 апреля Вторник

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Сити-менеджер Уфы Сергей Греков сообщил о возобновлении работ на улице Комсомольской

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Сити-менеджер Уфы Сергей Греков сообщил о возобновлении работ на улице Комсомольской Фото: Валерий Шахов

Глава уфимской администрации Сергей Греков запланировал выездное совещание по поводу ремонта улицы Комсомольской. Об этом сити-менеджер заявил на городском оперативном совещании.

«Готовьте совещание. Уже более или менее подсохло. Мы планируем в этом году завершить ремонт и работы необходимо возобновлять», — прокомментировал Сергей Греков.

Ранее агентство «Башинформ» со ссылкой на замруководителя Управления дорожного хозяйства республики Азамата Таепова сообщало о сроках завершения капитального ремонта трех многострадальных улиц столицы: бульвара Ибрагимова, 8 Марта и Комсомольской.

 

ИА «Башинформ»

Теги: Комсомольская улица, ремонт
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