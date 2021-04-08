Многострадальные улицы Уфы: когда закончат ремонт на Ибрагимова, Комсомольской и 8 Марта
Многострадальные улицы Уфы: когда закончат ремонт на Ибрагимова, Комсомольской и 8 Марта Фото: Валерий Шахов
«30 лет здесь живу и ни разу не видела капитального ремонта дорожного полотна», — возмущается уфимка, проживающая в доме по бульвару Ибрагимова. Проблемы с парковочными местами, ямы, лужи и ни одного живого места. Если прислушаться, то наверняка можно услышать, как из автомобилей, проезжающих по Ибрагимова, доносится нецензурная брань. Эмоции при виде разбитых дорог, конечно, зашкаливают. Но что же с конкретными действиями?
Контракт на ремонт дороги протяженностью 1,76 км заключен Управлением по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений мэрии. Подрядчиком является «Дортрансстрой». Согласно проекту, устройство дождевой канализации и сетей водопровода, замена бордюров и укладка слоев нового асфальта стартуют 23 ноября 2020 года, а завершатся 30 ноября 2022. На все это выделено 265 216 857,83 рубля.
СТРОИМ, СТРОИМ – А ДОСТРОИМ?
Еще одна многострадальная улица в столице Башкирии – Комсомольская. Ей горожане придумали уже массу эпитетов и определений, но ни одного приличного. 3,84 км облагораживают (хотя то, что там происходит, назвать именно так язык не поворачивается) уже третий год, и с каждым разом там становится все хуже и света в конце тоннеля не видно.
«Коллектор диаметром от 0,8 до 1,2 м рассчитан на прием поверхностных вод со всей прилегающей территории. Параллельно с устройством ливневой канализации в соответствии с техническими требованиями ведется вынос инженерных коммуникаций: переустройство сетей водоотведения, тепловых сетей и газопроводов, электрических кабелей, линий связи, в общей сложности более 40 км сетей», — уточнил Азамат Таепов.
Специалисты говорят, что Комсомольская по проекту готова [к 6 апреля – ред.] на 40,9%. Работы должны завершить к концу 2021 года. Уфа ждет!
ВСЕ ЗАТЯГИВАЕТСЯ ИЗ-ЗА СЕТЕЙ
Очередной дорожный долгострой в Уфе – улица 8 Марта. Контракт с «Башкиравтодором» был заключен городом в июле 2019 года. Ремонт длится от улиц Мингажева до Хадии Давлетшиной общей протяженностью 1,168 км.
Из трех бюджетов на обновление улицы 8 Марта по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выделено 360 226,00 тыс. рублей: 2019 г. – 5 000,00 тыс.; 2020 г. – 105 340,21 тыс.; 2021 г. – 249 886,79 тыс. рублей.