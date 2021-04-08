Фото: Валерий Шахов Многострадальные улицы Уфы: когда закончат ремонт на Ибрагимова, Комсомольской и 8 Марта Фото: Валерий Шахов

«30 лет здесь живу и ни разу не видела капитального ремонта дорожного полотна», — возмущается уфимка, проживающая в доме по бульвару Ибрагимова. Проблемы с парковочными местами, ямы, лужи и ни одного живого места. Если прислушаться, то наверняка можно услышать, как из автомобилей, проезжающих по Ибрагимова, доносится нецензурная брань. Эмоции при виде разбитых дорог, конечно, зашкаливают. Но что же с конкретными действиями?

Фото: Валерий Шахов

Азамат Таепов

22 марта уфимская администрация анонсировала подготовительные работы к капитальному ремонту бульвара Ибрагимова по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», средства на который выделяются из трех бюджетов. Однако на этом участке пока ничего не происходит. Заместитель руководителя Управления дорожного хозяйства Башкирии по федеральным проектамобъяснил агентству «Башинформ», что рабочие и техника на Ибрагимова появятся при благоприятных погодных условиях.

Контракт на ремонт дороги протяженностью 1,76 км заключен Управлением по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений мэрии. Подрядчиком является «Дортрансстрой». Согласно проекту, устройство дождевой канализации и сетей водопровода, замена бордюров и укладка слоев нового асфальта стартуют 23 ноября 2020 года, а завершатся 30 ноября 2022. На все это выделено 265 216 857,83 рубля.

СТРОИМ, СТРОИМ – А ДОСТРОИМ?

Еще одна многострадальная улица в столице Башкирии – Комсомольская. Ей горожане придумали уже массу эпитетов и определений, но ни одного приличного. 3,84 км облагораживают (хотя то, что там происходит, назвать именно так язык не поворачивается) уже третий год, и с каждым разом там становится все хуже и света в конце тоннеля не видно.

Дети вместе с родителями вынуждены искать обходные пути. Фото: Валерий Шахов

Фото: Валерий Шахов

Улицу Комсомольскую по плану отремонтируют на участке от улицы Лесотехникума до Хадии Давлетшиной. Самым проблемным пунктом является устройство ливневой канализации, которой не было здесь никогда.

«Коллектор диаметром от 0,8 до 1,2 м рассчитан на прием поверхностных вод со всей прилегающей территории. Параллельно с устройством ливневой канализации в соответствии с техническими требованиями ведется вынос инженерных коммуникаций: переустройство сетей водоотведения, тепловых сетей и газопроводов, электрических кабелей, линий связи, в общей сложности более 40 км сетей», — уточнил Азамат Таепов.

Все по классике, как у Лермонтова: «Смешались в кучу кони, люди...». Фото: Валерий Шахов

На обновление улицы Комсомольской в общей сложности потратят 1 071 245,42 тыс. рублей (2019 г. – 40 000,00 тыс. руб.; 2020 г. – 398 064,949 тыс.; 2021 г. – 633 180,471 тыс.).

Специалисты говорят, что Комсомольская по проекту готова [к 6 апреля – ред.] на 40,9%. Работы должны завершить к концу 2021 года. Уфа ждет!

Фото: Валерий Шахов

ВСЕ ЗАТЯГИВАЕТСЯ ИЗ-ЗА СЕТЕЙ

Очередной дорожный долгострой в Уфе – улица 8 Марта. Контракт с «Башкиравтодором» был заключен городом в июле 2019 года. Ремонт длится от улиц Мингажева до Хадии Давлетшиной общей протяженностью 1,168 км.

Скорая», пожарные и другие спецслужбы вынуждены пробираться, что называется, на ощупь. Фото: Валерий Шахов

Мини-озеро образовалось на улице 8 Марта за три года ремонта. Фото: Валерий Шахов

«На данном участке идет переустройство 11 км сетей: водоотведения, ливневки, сети наружного освещения, кабелей видеонаблюдения, питания светофоров, линий связи «Башинформсвязь» и «Уфанет». Фактически после реконструкции мы получим новые улицы. Здесь будет ливневая канализация, шестиполосная проезжая часть, тротуары, газоны, видеонаблюдение, полностью модернизированная система наружного освещения и светофорного регулирования движения. По состоянию на 6 апреля выполнено 30,6% от общего объема работ», — уточнил «Башинформу» замруководителя Управления дорожного хозяйства РБ по федеральным программам.

Из трех бюджетов на обновление улицы 8 Марта по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выделено 360 226,00 тыс. рублей: 2019 г. – 5 000,00 тыс.; 2020 г. – 105 340,21 тыс.; 2021 г. – 249 886,79 тыс. рублей.

Фото: Валерий Шахов