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12 апреля Понедельник

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Главный муфтий Башкортостана разрешил прививаться от коронавируса в месяц Рамадан

ОБЩЕСТВО

12 апреля с закатом солнца наступает месяц Рамадан и читается первый таравих намаз. Отличием нынешнего поста является то, что это первый постпандемический Рамадан. Уже разработана российскими учеными и успешно проводится антиковидная вакцинация.

«Богословы и ученые в большинстве едины в мнении, что однозначным нарушением поста являются инъекции, богатые питательными веществами. В то же время лекарственные препараты, вводимые в виде инъекций, не нарушают пост, — отметил Глава Духовного управления мусульман Башкортостана Айнур хазрат Биргалин. — Таким образом, для сохранения здоровья, защиты себя и близких надо прививаться. И это можно делать и днем – большинство ученых едино во мнении, что это не нарушает поста».

Муфтий Башкортостана Айнур хазрат подчеркнул, что благословенный месяц Рамадан ознаменован многочисленными посещениями гостей, ифтарами, молитвами таравих – поэтому особенно важно иметь антитела, следить за своим состоянием и заботиться о здоровье как своем, так и своего окружения.

«Надо понимать, что прививка — это не только личная безопасность, но и защита общества, она открывает нам возможность общаться, совершать положенные виды поклонения: таравих и пятничные молитвы, застолья разговения-ифтара», — подчеркивает муфтий хазрат.

 

ИА «Башинформ»

Теги: вакцинация
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