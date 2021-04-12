Что нужно знать про новый поезд до южных городов Башкирии

Это быстро и безопасно

От Уфы до Кумертау 240 километров. Это примерно три часа на машине или пять часов на автобусе по оживленной «оренбургской трассе», некоторые участки которой входят в пятерку самых аварийно-опасных дорог Башкирии. В зоне риска – водители нелегальных маршрутов, за день они делают несколько рейсов и к концу смены не в состоянии адекватно реагировать на дорожную ситуацию.

«Орлан» доезжает до Стерлитамака всего за два часа, а в Кумертау — за 3,5 часа и максимально безопасен. Во-первых, железнодорожный состав не зависит от ситуации на дороге. На трассе может быть огромная пробка, гололед, дорожные работы, у «Орлана» свой собственный путь и почти никто и ничто ему не помеха. Во-вторых, рельсовый автобус оснащен аварийной крэш-системой, которая позволяет максимально повысить безопасность перевозки.