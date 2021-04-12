Что нужно знать про новый поезд до южных городов Башкирии
Что нужно знать про новый поезд до южных городов Башкирии Фото: Олег Яровиков
С начала апреля начал курсировать ежедневный пригородный поезд «Уфа — Кумертау», позволяющий максимально быстро добраться из Уфы до Кумертау и обратно. Новшество уже оценили несколько тысяч жителей республики. Мы собрали четыре главных преимущества нового состава.
«Орлан» доезжает до Стерлитамака всего за два часа, а в Кумертау — за 3,5 часа и максимально безопасен. Во-первых, железнодорожный состав не зависит от ситуации на дороге. На трассе может быть огромная пробка, гололед, дорожные работы, у «Орлана» свой собственный путь и почти никто и ничто ему не помеха. Во-вторых, рельсовый автобус оснащен аварийной крэш-системой, которая позволяет максимально повысить безопасность перевозки.
- Электрички уже не те, что были еще десять лет назад. Это удобные вагоны, в которых комфортно при температуре за бортом от -40 до +40 градусов, мягкие сиденья, большие панорамные окна, кондиционеры с обеззараживателями воздуха, удобные санузлы, система видеонаблюдения, пожарная и охранная сигнализация. На некоторых участках пути состав может развивать скорость до 120 километров в час.
- Билеты можно купить как в пригородных кассах, так и в кассах дальнего следования. А можно вообще никуда не ходить и сэкономить время, купив билеты онлайн через приложение «Пригород». Вот ссылка, чтобы скачать на андроид, а вот на Айфоны. 16 апреля там можно будет выбирать себе и попутчикам место. Билеты можно купить за 10 дней до поездки и ранее, то есть даже день в день.
Важный момент. При оформлении билета и во время поездки вам нужен будет паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.