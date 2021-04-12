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Что нужно знать про новый поезд до южных городов Башкирии

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Что нужно знать про новый поезд до южных городов Башкирии Фото: Олег Яровиков

С начала апреля начал курсировать ежедневный пригородный поезд «Уфа — Кумертау», позволяющий максимально быстро добраться из Уфы до Кумертау и обратно. Новшество уже оценили несколько тысяч жителей республики. Мы собрали четыре главных преимущества нового состава.

Это быстро и безопасно
От Уфы до Кумертау 240 километров. Это примерно три часа на машине или пять часов на автобусе по оживленной «оренбургской трассе», некоторые участки которой входят в пятерку самых аварийно-опасных дорог Башкирии. В зоне риска – водители нелегальных маршрутов, за день они делают несколько рейсов и к концу смены не в состоянии адекватно реагировать на дорожную ситуацию.

«Орлан» доезжает до Стерлитамака всего за два часа, а в Кумертау — за 3,5 часа и максимально безопасен. Во-первых, железнодорожный состав не зависит от ситуации на дороге. На трассе может быть огромная пробка, гололед, дорожные работы, у «Орлана» свой собственный путь и почти никто и ничто ему не помеха. Во-вторых, рельсовый автобус оснащен аварийной крэш-системой, которая позволяет максимально повысить безопасность перевозки.

Это удобно
  • Электрички уже не те, что были еще десять лет назад. Это удобные вагоны, в которых комфортно при температуре за бортом от -40 до +40 градусов, мягкие сиденья, большие панорамные окна, кондиционеры с обеззараживателями воздуха, удобные санузлы, система видеонаблюдения, пожарная и охранная сигнализация. На некоторых участках пути состав может развивать скорость до 120 километров в час.
  • Билеты можно купить как в пригородных кассах, так и в кассах дальнего следования. А можно вообще никуда не ходить и сэкономить время, купив билеты онлайн через приложение «Пригород». Вот ссылка, чтобы скачать на андроид﻿, а вот на Айфоны﻿. 16 апреля там можно будет выбирать себе и попутчикам место. Билеты можно купить за 10 дней до поездки и ранее, то есть даже день в день.

Важный момент. При оформлении билета и во время поездки вам нужен будет паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Так выглядит вагон изнутри. Фото — Олег Яровиков.

Это выгодно
Максимальная стоимость проезда – 576 рублей 40 копеек. Действует скидка на проезд 50%: для школьников, студентов (с 1 сентября по 15 июня), а также ветеранов труда и приравненных к ним лиц, работников тыла, пенсионеров (с 01.04 по 31.10).

 

Станислав Шахов

Теги: Орлан, пассажирский транспорт, железная дорога
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