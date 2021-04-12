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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Миякинском районе Башкирии из-за паводковых вод закрыли движение по автодороге

ОБЩЕСТВО

В Башкирии в связи с подъемом уровня паводковых вод до 23.00 часов 13 апреля закрыли движение для всех видов транспорта в Миякинском районе.

Так, ограничения коснулись автодороги Миякитамак — обход села Нарыстау — на участке км 29+000 — км 30+990 — в районе села Нарыстау, около границы с Альшеевским районом.

По данным Управления дорожного хозяйства РБ, объезд возможен по дорогам М-5 «Урал» Чишмы — Аксеново — Киргиз Мияки — от села Миякитамак до поселка Раевский и Раевский-Чебенли.

На данном участке дороги дежурят дорожные службы.

Ранее ограничение движения ввели на автодороге в Кармаскалинском районе.

 

ИА «Башинформ»

Теги: паводок
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