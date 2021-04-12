В Башкирии из-за разлива реки продлили ограничения на проезд автотранспорта

В Башкирии в связи с подъемом уровня паводковых вод до 12.00 часов 13 апреля закрыто движение для всех видов транспорта.

Ранее ограничение вводилось до полудня 12 апреля.

Так, в Кармаскалинском районе ограничили движение на автодорогах от Кармаскалы — Адзитарово, Давлеканово — Толбазы (близ н.п. Староянбеково) и Орловка — Ляхово — Первомайский — Ибрагимово между населенными пунктами Ляхово и Первомайский.

В Чишминском районе запрещен проезд автотранспорта на автодороге Кара-Якупово — Петряево в районе Петряево.

«Дорожные службы контролируют ситуацию», — сообщили в пресс-службе Минтранса Башкирии.