Фото: Олег Яровиков В Башкирии за сутки от коронавируса скончались еще двое, 18 человек - в тяжелом состоянии Фото: Олег Яровиков

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией 11 апреля еще у 103 человек зафиксировано заражение вирусом. Общее количество заболевших достигло 33 499 человек.

В стационарах республики сейчас находится 194 пациента, из них в тяжелом состоянии — 18, на ИВЛ — 6.

На амбулаторном лечении — 3 380 человек.

Выписано за сутки — 148 выздоровевших, всего выписано – 29 529 человека.

За сутки зарегистрировано два случая смерти от COVID-19. Всего умерших — 396.

Количество случаев с внебольничной пневмонией за сутки – 59. Выписанных пациентов с пневмонией — 93.

Всего проведено 2 815 139 исследований. Обследовано 2 725 007 человека, за сутки проведено 4 953 исследования, обследовано 4 797 человек.