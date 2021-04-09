Фото: Соцсети Следственный комитет Башкирии раскрыл подробности дела главы Илишевского района Фото: Соцсети

В Следственном комитете Башкирии и МВД республики раскрыли подробности уголовного дела о превышении должностных полномочий, возбужденного в отношении главы администрации Илишевского района Ильдара Мустафина.

Как сообщили представители правоохранительных органов, еще в 2014 году 44-летний чиновник заключил договор аренды земли с видом разрешенного использования: «для комплексного освоения в целях жилищного строительства», общей площадью 13 гектаров, с ООО «Ремонтно-техническое предприятие» сроком на три года. Спустя время руководитель района нарушил земельное законодательство и, не расторгая договора, подписал постановление о разделении арендованной земли на 66 отдельных участков и изменил их вид использования – «для индивидуального жилищного строительства».

«Без проведения торгов обвиняемый заключил договоры аренды на указанные участки с той же коммерческой организацией по цене, значительно ниже рыночной сроком на 49 лет, а первоначальный договор аренды в последующем был расторгнут. В дальнейшем, часть земель была передана коммерческой организацией в субаренду физическим и юридическим лицам», — уточнили в пресс-службе СУ СКР по РБ.

Также Ильдар Мустафин обвиняется в нарушении передачи муниципальных 30 соток земли двум местным жителям, у которых они находились в аренде, за плату, равную десятикратному размеру земельного налога. В итоге преступные действия чиновника нанесли ущерб районному бюджету в общей сложности на 3,1 млн рублей.

Отметим, что материалы дела собраны сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Башкирии.

Ильдар Мустафин задержан на 48 часов, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.