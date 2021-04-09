Фото: Соцсети Задержан глава Илишевского района Башкирии Ильдар Мустафин Фото: Соцсети

По подозрению в превышении должностных полномочий сотрудниками правоохранительных органов задержан глава Илишевского района Ильдар Мустафин. По данным источника агентства «Башинформ», оперативно-следственные действия проводят в рабочем кабинете 44-летнего чиновника и по месту его жительства.

В ближайшее время сотрудники регионального Следственного управления СК России планируют предъявить ему обвинение по статье 286 УК РФ. С каким эпизодом связаны претензии к главе района, пока не раскрывается.

Напомним, Ильдар Мустафин руководит Илишевским районом республики 13 лет.