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В Башкирии из-за невозможности получить необходимую медпомощь выросла смертность - УПЧ

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Башкирии из-за невозможности получить необходимую медпомощь выросла смертность - УПЧ Фото: Ксения Калинина

﻿﻿﻿В Госсобрании – Курултае Башкирии на заседании Комитета по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам депутаты заслушали доклад Уполномоченного по правам человека в Республике Башкортостан Рима Каюмова о соблюдении прав и свобод человека и гражданина в республике в 2020 году.

Среди пяти тысяч обращений в тот год, большой круг вопросов был связан с пандемией — качество медицинской помощи, условия пребывания в медицинских учреждениях, соблюдение СанПиНов, оказание содействия возвращению граждан из-за рубежа.

По словам Рима Каюмова, невозможность получить необходимую медицинскую помощь помощь вызвала повышение смертности.

﻿«Поступали жалобы людей, страдающих хроническими заболеваниями и нуждающихся в плановых операциях, в связи с невозможностью получить необходимую медицинскую помощь. Причины заключаются не только в перепрофилировании медицинских организаций, но и во введенных в связи с пандемией ограничениях. На мой взгляд, это явилось одной из причин роста уровня смертности», — доложил он.
Уполномоченный по правам человека сообщил, сложности в сфере здравоохранения, выявившиеся в период пандемии, стали следствием системных проблем.
«Не последнюю роль сыграла оптимизация системы здравоохранения, ликвидация небольших больниц, в которых люди могли получать медицинскую помощь по месту жительства, – сказал Рим Каюмов. – С 2005 года число фельдшерско-акушерских пунктов в республике уменьшилось на 200 единиц. Количество участковых больниц сократилось в три раза. Многие врачебные амбулатории нуждаются в ремонте и современном оборудовании. Актуальна кадровая проблема».
По его словам, в период с 2021 по 2025 год запланировано строительство более 500 объектов здравоохранения. «Работа начата. Думаю, в ближайшие годы эти вопросы будут решены», – сказал Рим Каюмов.

Что касается обеспечения граждан льготной категории санаторно-курортным лечением, в связи с пандемией все путёвки в 2020 году были перенесены на осенне-зимний период. Обеспеченность составила всего 18%.

«По 2020 году не принимали участие в торгах санатории «Танып», «Карагай». А в наступившем году контракт заключён только с «Талкас» и «Янган-тау». В «Красноусольск», «Зелёная роща», «Танып», «Карагай» путёвки в 2021 году отсутствуют. В связи с низкими ценами на торги не выставляются, жители вынуждены уезжать в другие города и регионы», — рассказал Уполномоченный по правам человека в РБ.
Ранее сообщалось, что ﻿в Башкирии среди беднейших групп населения — сельские жители, 70% которых живут за чертой бедности, сообщил Уполномоченный по правам человека в Республике Башкортостан.Основными причинами таких показателей Рим Каюмов назвал отсутствие рабочих мест и низкий заработок в населенных пунктах. Пик регистрируемой безработицы, отметил Рим Каюмов, пришёлся на 29 сентября 2020 года, когда зарегистрированных безработных жителей увеличилось более чем в семь раз — с 12 тысяч до 129 тысяч.

 

ИА «Башинформ»

Теги: здравоохранение? Уполномоченный по правам человека в Башкирии
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