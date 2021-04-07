Фото: ИА «Башинформ» 70% сельских жителей живут за чертой бедности - Уполномоченный по правам человека в РБ Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии численность населения, чьи доходы не превышают прожиточный минимум, составляет более 490 тысяч человек. Среди беднейших групп населения — сельские жители, 70% которых живут за чертой бедности. Об этом сообщил Уполномоченный по правам человека в Республике Башкортостан Рим Каюмов на заседании Комитета по госстроительству, правопорядку и судебным вопросам.

Основными причинами таких показателей Рим Каюмов назвал отсутствие рабочих мест и низкий заработок в населенных пунктах. По его мнению, для решения вопроса обеспечения эффективной занятости населения необходимо создать рабочие места и повышать уровень и качество жизни на селе в целом.

Пик регистрируемой безработицы, отметил Рим Каюмов, пришёлся на 29 сентября 2020 года, когда зарегистрированных безработных жителей увеличилось более чем в семь раз — с 12 тысяч до 129 тысяч. «Просроченность задолженности по заработной плате составила 46 млн в двух организациях. Однако в статданные попадают крупные предприятия. Реальная цифры выше. 60% из этого числа — банкротные предприятия», — отметил он.

По его словам, принятые органами власти РБ меры экономической поддержки бизнеса, в том числе доступ субсидиям при условии сохранения штатной численности работников способствовали сохранению рабочих мест. Выплаты и пособия по безработице позволили сократить негативные последствия вынужденных ограничительных мер.

Что касается лиц без определённого места жительства, работа с данной категорией жителей не ведется, отметил Уполномоченный по правам человека в Башкирии. По его словам, вся существующая работа различных органов носит несистемный характер, социальные институты нацелены на выявление причин, а «на улучшение неблагоприятного влияния». Первостепенным является открытие дополнительных центров временного пребывания, рабочие места для лиц данной категории на предприятиях, создание социальных общежитий, считает Рим Каюмов.

Он также доложил, что на учете нуждающихся граждан в улучшении жилищных условий стоят более 80 тысяч человек. Однако только 10% улучшает ежегодно свои условия. В 2020 году на улучшение условий поступило 1 200 заявлений, из них 964 — дети-сироты.

Что касается обеспечения граждан льготной категории санаторно-курортным лечением, в связи с пандемией все путёвки в 2020 году были перенесены на осенне-зимний период. Обеспеченность составила всего 18%.

«По 2020 году не принимали участие в торгах санатории «Танып», «Карагай». А в наступившем году контракт заключён только с «Талкас» и «Янган-тау». В «Красноусольск», «Зелёная роща», «Танып», «Карагай» путёвки в 2021 году отсутствуют. В связи с низкими ценами на торги не выставляются, жители вынуждены уезжать в другие города и регионы», — рассказал Уполномоченный по правам человека в РБ.

﻿Он отметил, что среди обращений в 2020 году, большой круг вопросов был связан с пандемией: качество медицинской помощи, условия пребывания в медицинских учреждениях, соблюдение СанПиНов, оказание содействия возвращению граждан из-за рубежа.

«Поступали жалобы людей, страдающих хроническими заболеваниями и нуждающихся в плановых операциях, в связи с невозможностью получить необходимую медицинскую помощь. Причины заключаются не только в перепрофилировании медицинских организаций, но и во введенных в связи с пандемией ограничениях. На мой взгляд, это явилось одной из причин роста уровня смертности», — доложил он.

Уполномоченный по правам человека сообщил, сложности в сфере здравоохранения, выявившиеся в период пандемии, стали следствием системных проблем.

«Не последнюю роль сыграла оптимизация системы здравоохранения, ликвидация небольших больниц, в которых люди могли получать медицинскую помощь по месту жительства, – сказал Рим Каюмов. – С 2005 года число фельдшерско-акушерских пунктов в республике уменьшилось на 200 единиц. Количество участковых больниц сократилось в три раза. Многие врачебные амбулатории нуждаются в ремонте и современном оборудовании. Актуальна кадровая проблема».

По его словам, в период с 2021 по 2025 год запланировано строительство более 500 объектов здравоохранения. «Работа начата. Думаю, в ближайшие годы эти вопросы будут решены», – сказал Рим Каюмов.