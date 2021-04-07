Фото: соцсети В Башкирии завершено второе расследование факта смерти медика от COVID-19 Фото: соцсети

Повторное расследование Роспотребнадзора Башкирии по факту смерти от COVID-19 врача Елены Гайнулловой завершено. Документы переданы в ФСС, сообщил главный врач Республиканской станции скорой медицинской помощи и Центра медицины катастроф Аяз Камалов.

Как информировало агентство «Башинформ», женщина в январе скончалась от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией. На попечении пожилых родителей медика находится ее девятилетний сын. Мальчик остался круглым сиротой, поскольку почти через месяц после гибели матери скончался и его отец.

«Ждем решения в пользу родственников медика и ее несовершеннолетнего сына, оставшегося сиротой. Я, как старший фельдшер, непосредственно участвовала в расследовании факта смерти, готовила документы для ФСС. Республиканский комитет профсоюза способствовал выявлению всех обстоятельств трагедии», — заявила председатель профсоюзной организации Республиканской станции скорой медицинской помощи Ильзира Усманова.

По данным Республиканского профсоюза работников здравоохранения, с начала пандемии страховые выплаты ФСС по факту смерти медработников в Башкирии получили 30 заявителей. Это те случаи, где доказан факт инфицирования на рабочем месте COVID-19.

«Наш профсоюз активно помогает в расследовании случаев инфицирования, — отметил председатель профсоюзной организации Рауль Халфин. — Всего около восьми тысяч медиков, инфицированных COVID-19, получили выплаты ФСС благодаря помощи специалистов профсоюза и председателей первичных организаций, которые на местах помогают в оформлении документов на получение страховых выплат и входят в комиссии по расследованию случаев инфицирования».

Напомним, ранее о своем расследовании этого трагического случая заявили в пресс-службе Минздрава Башкирии. Кроме того, председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев поручил парламентскому Комитету по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов разобраться в вопросе начисления страховой выплаты родственникам медицинского работника Елены Гайнулловой.

Между тем, первое расследование Управления Роспотребнадзора показало, что инфицирование медика не было связано с выполнением профессионального долга при оказании медицинской помощи пациентам.