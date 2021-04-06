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В Башкирии движение по новому мосту через реку Чермасан запустят к ноябрю 2021 года

ОБЩЕСТВО
Фото: https://vk.com/tsur_bashkortostan

В Башкирии движение по новому мосту через реку Чермасан запустят к ноябрю 2021 года Фото: https://vk.com/tsur_bashkortostan

В Башкирии движение по новому мосту через реку Чермасан запустят к ноябрю 2021 года, сообщает Центр управления республикой.

В систему «Индидент менеджмент» поступает много жалоб на тему небезопасного состояния действующего моста через реку Чермасан на трассе М5 в сторону Октябрьского, поясняют специалисты. Глубокие ямы, колея – ездить невозможно. Более того – страшно и опасно, пишут в соцсети жители. ЦУР Башкортостан вынес этот вопрос на обсуждение фокус-группы с Минтрансом республики.

За трассу М5 в Башкортостане отвечает Упрдор «Приуралье». В марте управление ежедневно ремонтировало мост холодным асфальтом, но это было временной мерой. С запуском асфальтобетонного завода, ориентировочно до 10 апреля, ямы и выбоины заделают уже горячим асфальтом.

Рядом с аварийным мостом через реку Чермасан строится новый. Процесс затянулся из-за проблем с подрядчиком, который признан банкротом. В этом году работы продолжит уже другой застройщик. На участке трассы М5 протяженностью 16,4 км, в который входит и мост, построят четыре путепровода, три транспортные развязки и один переезд для сельхозтехники.

В планах – к ноябрю текущего года запустить движение уже по новому мосту.

 

ИА «Башинформ»

Теги: мост, ремонт, ЦУР
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