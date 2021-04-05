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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии инвалиду предоставят положенное жилье спустя 18 лет ожидания и судов

ОБЩЕСТВО
Фото: из архива семьи

В Башкирии инвалиду предоставят положенное жилье спустя 18 лет ожидания и судов Фото: из архива семьи

В Башкирии жительнице села Исянгулово Зианчуринского района, инвалиду 1 группы предоставят положенное жилье спустя почти 18 лет ожидания и судов.

Как сообщал «Башинформ», 65-летняя жительница села Фаузана Салихова с 2003 года добивалась получения квартиры от государства для своей дочери Светланы, которая с рождения страдает умственной отсталостью. Сейчас девушке уже 32 года, в положенных ей по закону бесплатных метрах в администрации до сих пор отказывали, объясняя, что средств в казне района для этого нет. Семья вынуждена была все эти годы арендовать квартиру, тратя в месяц порядка 9 тысяч рублей.

Мать подавала в суд на муниципалитет. Есть решения от Кугарчинского межрайонного суда до Верховного суда Республики Башкортостан с постановлением исполнить требования истицы. В ответ на исполнительный лист в администрации района пенсионерке вот уже четыре год отписывают, что нет денег предоставить семье жилье. В 2018 году было обещано предоставить жилище к декабрю 2021 года.

К решению проблемы жительницы Башкирии после публикации ИА «Башинформ» подключились Центр управления республикой и Управление Главы РБ по социальным коммуникациям. Сегодня в администрации района отчитались о завершении процедур. «5 марта подписано соглашение о предоставлении субвенции из бюджета РБ бюджету Зианчуринского района на обеспечение жилым помещением Шигаповой С.. Соглашение предоставлено в Министерство строительства и архитектуры. На сегодня, 5 апреля, по информации Минстроя соглашение подписано, и в течение недели бюджетные средства будут доведены. После чего будет объявлен тендер на покупку квартиры»,- ответил официальный представитель администрации.

Напомним, согласно федеральному закону, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, вставшие на учет, обеспечиваются жилым помещением в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации. Вне очереди получают жилье граждане, которые страдают тяжёлыми формами хронических заболеваний. В частности, это активные формы туберкулёза всех органов и систем; психические заболевания; множественные поражения кожи; отсутствие нижних конечностей или заболевания опорно-двигательной системы, органические заболевания ЦНС; состояние после трансплантации внутренних органов и костного мозга; тяжёлые органические поражения почек.

 

ИА «Башинформ»

Теги: ЦУР, жилье инвалидам
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