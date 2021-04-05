Фото: ИА «Башинформ» Стали известны точные даты начала ледохода в Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

На реках Башкирии началось разрушение ледового покрова. Об этом на оперативном совещании в правительстве РБ сообщила начальник республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Вилора Горохольская. Она озвучила даты вскрытия рек.

«На реках республики началось разрушение ледового покрова. Это особенно заметно по малым степным рекам западной части Башкирии. На остальных реках образуются промоины, остаточные забереги. На Павловском водохранилище лед потемнел, уже начинается процесс таяния. Вскрытие рек началось. В верховьях реки Белой ожидается вскрытие 13-19 апреля. В среднем течении реки Белой – 7-13 апреля. В нижнем течении – с 13 по 19 апреля. По реке Уфе: в верховьях — 13-19 апреля, в нижнем течении – с 5 по 11 апреля. Максимальные уровни воды на большинстве рек в бассейне Белой ожидаются в пределах нормы», — сказала руководитель Башгидрометцентра.

Что касается прогноза погоды, то в первой половине текущей недели сохранится неустойчивый характер погоды с осадками в виде дождя и мокрого снега различной интенсивности. Вторая половина недели будет определяться областью повышенного давления.

«Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха значительно повысится: ночью от 0 до +5 градусов, в горных районах 0, -3, днем +5,+10, до 11-16 градусов в горных районах. Это будет способствовать снеготаянию. Средняя температура по республике – выше 0 градусов, на следующей неделе может быть возврат к минусовой температуре, но незначительно», — сообщила Вилора Горохольская.