Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 76.07

EUR 89.59

5 апреля Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии в зоне паводка могут оказаться более 11 тысяч жилых домов

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии в зоне паводка могут оказаться более 11 тысяч жилых домов Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии в зоне паводка могут оказаться более 11 тысяч жилых домов. Об этом 5 апреля на оперативном совещании в правительстве РБ сообщил глава МЧС РБ Марат Латыпов.

«В соответствии с прогнозом башкирского УГМС, в период половодья возможно подтопление территории 41 муниципального образования. В зоне паводка могут оказаться до 230 населенных пунктов, свыше 11 тысяч жилых домов, более 30 тысяч человек, — сказал руководитель МЧС РБ. — Мы смотрим по максимальному значению даже в интервале ожидаемых значений».

Он также отметил, что республика готова к прохождению паводкоопасного периода и пожароопасного сезона 2021 года, а также к ликвидации возможных ЧС.

«Мониторингом ситуации занимаются 85 оперативных групп, от МЧС – 43 группы, от администраций – 42 группы», — добавил Марат Латыпов.

Между тем, в Систему-112 начали поступать звонки от жителей Башкирии о подтоплении придомовых и дворовых территорий – 423 сообщения. Из них 365 подтвердились на территории 48 муниципалитетов.

«Основные источники подтоплений: засорение ливневой канализации, пропускных труб (96 случаев); засорение водоотводного канала (93), накопление талых вод (176)», — пояснил глава МЧС РБ.

 

ИА «Башинформ»

Теги: паводок, МЧС РБ
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Под колесами автобуса в Уфе погиб пешеход
Сегодня в Уфе под колесами автобуса ГУП «Башавтотранс» погиб пешеход, сообщили в Управлении ГИББД по Башкирии. Смертельное ДТП произошло утром. «По п
Число инфицированных COVID-19 в Башкирии достигло почти 33 тысяч с начала пандемии
За последние сутки в Башкирии зарегистрировано 105 новых случаев заболевания COVID-19, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. Всего с начала пандемии в
ФК «Уфа» крупно уступил «Динамо»: Рашид Рахимов покинул пост главного тренера
Футбольный клуб «Уфа» в гостях крупно уступил московскому «Динамо». Башкирская команда пропустила четыре безответных мяча. Первый гол в ворота «горожан»
В Башкирии за сутки пострадали в дорожных авариях 12 человек
За минувшие сутки в Башкирии зарегистрировано восемь дорожных аварий, в результате которых травмированы 12 человек, сообщили в Управлении ГИБДД по регион
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть