Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии в зоне паводка могут оказаться более 11 тысяч жилых домов Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии в зоне паводка могут оказаться более 11 тысяч жилых домов. Об этом 5 апреля на оперативном совещании в правительстве РБ сообщил глава МЧС РБ Марат Латыпов.

«В соответствии с прогнозом башкирского УГМС, в период половодья возможно подтопление территории 41 муниципального образования. В зоне паводка могут оказаться до 230 населенных пунктов, свыше 11 тысяч жилых домов, более 30 тысяч человек, — сказал руководитель МЧС РБ. — Мы смотрим по максимальному значению даже в интервале ожидаемых значений».

Он также отметил, что республика готова к прохождению паводкоопасного периода и пожароопасного сезона 2021 года, а также к ликвидации возможных ЧС.

«Мониторингом ситуации занимаются 85 оперативных групп, от МЧС – 43 группы, от администраций – 42 группы», — добавил Марат Латыпов.

Между тем, в Систему-112 начали поступать звонки от жителей Башкирии о подтоплении придомовых и дворовых территорий – 423 сообщения. Из них 365 подтвердились на территории 48 муниципалитетов.

«Основные источники подтоплений: засорение ливневой канализации, пропускных труб (96 случаев); засорение водоотводного канала (93), накопление талых вод (176)», — пояснил глава МЧС РБ.