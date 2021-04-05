Коронавирус в Башкирии: Заболели еще 200 человек, 7 – умерли; что снижает риск заражения

В России коэффициент распространения коронавирусной инфекции достиг максимума с середины января. Число жертв вируса превысило 100 тысяч человек.

Борьба с COVID-19: что произошло за минувшие выходные в республике.

Инфицированных почти 33 тысячи. За минувшие субботу и воскресенье в Башкирии зарегистрировано еще 209 новых случаев заболевания COVID-19. По данным сайта стопкоронавирус.рф, всего с начала пандемии в регионе выявлено 32 тысячи 778 заболевших коронавирусом. Сейчас в стационарах находится 216 инфицированных, 14 из них — в тяжелом состоянии. Амбулаторно лечатся почти 4 тысячи заболевших ковидом, информировал Минздрав РБ.

Также в республике за последние сутки зарегистрировали 78 случаев внебольничной пневмонии, выписаны с выздоровлением 96 человек.

Жертвами коронавирусной инфекции в выходные в Башкирии стали еще 7 человек. Общее количество умерших от COVID-19 в регионе составило 374 человека, следует из сводки Минздрава.

В целом по стране число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 357 против 384 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции в России скончались 100 374 человека.

Растет КРК... По данным федерального оперштаба по борьбе с инфекцией, в России с начала пандемии выявлено 4 млн 580 тысяч 894 заболевших коронавирусом. За последние сутки прибавилось 8 817 новых зараженных. Сейчас в стране продолжают лечение от ковида 276 тысяч 439 человек. При этом коэффициент распространения коронавируса (КРК) в России достиг максимума с середины января. Этот показатель увеличился до 1,04, следует из подсчетов ТАСС. Напомним, коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем заражает один инфицированный до своей изоляции, и по норме не должен превышать единицу.

…И число желающих привиться. О резком росте количества россиян, желающих вакцинироваться от коронавируса, сообщила в минувшие выходные вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «Москва. Кремль. Путин». Голикова также призвала привиться в преддверии весенне-летнего сезона, чтобы сохранить здоровье себе и своим близким.

При этом, по словам директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга, использование облегченного варианта препарата от коронавируса «Спутник V» для вакцинации вдвое снижает риск заражения коронавирусной инфекцией. «Спутник Лайт» состоит из одного компонента и требует только одной прививки вместо двух, рассказал Гинцбург на телеканале «Россия-1».

Протесты против ограничений. В мире число зараженных COVID-19 превысило 130,6 млн случаев, из них более 2,8 млн человек умерли, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Больше всего жертв вируса зафиксировано в США — более 555 тысяч человек. 331 тысяча зараженных умерли в Бразилии, 204 тысячи — в Мексике. В выходные в Бухаресте и других городах Румынии прошли манифестации протеста против введенных властями ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. В Германии вакцинированным от ковида пообещали привилегии во время путешествий и при посещении магазинов. Первая партия российской вакцины против коронавируса «Спутник V» доставлена в Ливию, информировал ТАСС.