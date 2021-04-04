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Число инфицированных COVID-19 в Башкирии достигло почти 33 тысяч

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Число инфицированных COVID-19 в Башкирии достигло почти 33 тысяч Фото: Валерий Шахов

За последние сутки в Башкирии зарегистрировано 105 новых случаев заболевания COVID-19, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено около 32,8 тысячи заболевших коронавирусом.

Жертвами коронавирусной инфекции за это время стали в республике 374 человека. Из них трое умерли за минувшие сутки.

По данным Минздрава Башкирии, в стационарах республики сейчас находится 216 больных коронавирусом, 14 из которых — в тяжелом состоянии. Амбулаторно лечатся почти 4 тысячи заболевших.

В целом по России с начала пандемии выявлено почти 4,581 млн заболевших. Из них свыше 8,8 тысячи случаев заболевания COVID-19 приходится на последние сутки.

Умерли с начала пандемии около 100,4 тысячи человек.

Что касается внебольничной пневмонии, то за минувшие сутки в Башкирии зарегистрировано 78 таких случаев. Выписаны с выздоровлением 96 человек, добавили в республиканском Министерстве здравоохранения.

 

Галина Бахшиева

Теги: коронавирус
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