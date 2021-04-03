Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 76.07 ↑

EUR 89.59 ↓

3 апреля Суббота

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Ремонт понтонного моста в Бирском районе Башкирии завершили, его сдадут в конце апреля

ОБЩЕСТВО

Ремонт понтонного моста для переправы в Бирском районе Башкирии практически завершен.

25 апреля планируется сделать проводку моста, сообщил ЦУРу представитель уфимского Судоремонтного завода в Уфе Владимир Киселев, где производится ремонт конструкции.

Он отметил, что такой проект реализовывали на заводе впервые, и выразил уверенность, что теперь будут ремонтировать понтонные мосты постоянно.

Действовавшую до этого старую понтонную переправу закрыли в сентябре прошлого года, сначала объект был у частника, потом его передали на баланс республики и отправили в ремонт.

Возведение объекта финансируется из бюджета Башкирии, писал «Башинформ».

Зимой в городе работала ледовая переправа. Несколько дней назад в связи с уменьшением толщины льда ее закрыли.

До окончания строительства моста жителей будут перевозить на грузопассажирском самоходном пароме.

 

ИА «Башинформ»

Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
А была ли двойка на лбу первоклассницы? Три версии инцидента в школе Башкирии
На всю Россию прогремела история с двойкой на лбу первоклассницы из Кумертау. Казалось бы, что уже в первый день шумихи была поставлена точка – учительни
В Уфе семья с 10 детьми почти 20 лет ютится в однокомнатной квартире
В Уфе многодетная семья с 10 детьми почти 20 лет ютится в однокомнатной квартире площадью 37 квадратных метров и уже больше 10 лет ждет своей очереди на
В Иглино планируют строительство ветеринарного центра за 104 млн рублей
В селе Иглино Иглинского района планируется строительство ветеринарного центра за 104 млн рублей. Об этом стало известно на «Инвестиционном часе» в иглин
В Башкирии режим самоизоляции для людей старше 65 лет продлен до 14 апреля
В Башкирии режим самоизоляции для пожилых жителей продлен до 14 апреля. Изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть