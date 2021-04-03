Ремонт понтонного моста в Бирском районе Башкирии завершили, его сдадут в конце апреля

Ремонт понтонного моста для переправы в Бирском районе Башкирии практически завершен.

25 апреля планируется сделать проводку моста, сообщил ЦУРу представитель уфимского Судоремонтного завода в Уфе Владимир Киселев, где производится ремонт конструкции.

Он отметил, что такой проект реализовывали на заводе впервые, и выразил уверенность, что теперь будут ремонтировать понтонные мосты постоянно.

Действовавшую до этого старую понтонную переправу закрыли в сентябре прошлого года, сначала объект был у частника, потом его передали на баланс республики и отправили в ремонт.

Возведение объекта финансируется из бюджета Башкирии, писал «Башинформ».

Зимой в городе работала ледовая переправа. Несколько дней назад в связи с уменьшением толщины льда ее закрыли.

До окончания строительства моста жителей будут перевозить на грузопассажирском самоходном пароме.