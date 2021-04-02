Фото: ИА «Башинформ» А была ли двойка на лбу первоклассницы? Три версии инцидента в школе Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

На всю Россию прогремела история с двойкой на лбу первоклассницы из Кумертау. Казалось бы, что уже в первый день шумихи была поставлена точка – учительница уволилась по собственному желанию, родители ребенка претензий к ней не имеют, «конфликт исчерпан». Но на второй день резонанса ситуации в СМИ появилась новая версия случившегося, якобы двойки-то на лице девочки не было – она была «воздушной». Затем «Башинформ» узнал и третью трактовку того, что было 25 марта в школе Кумертау.

КАК СНЕЖНЫЙ КОМ

История «всплыла» вечером 30 марта и стала активно обсуждаться пользователями в соцсетях. Подписчики различных пабликов сразу разделились на два лагеря: одни высказывались в защиту учительницы, другие встали на сторону маленькой девочки и ее родителей.

31 марта в школе состоялась встреча директора образовательного учреждения с родителями ребенка и учительницей. Итогом беседы стало увольнение педагога по собственному желанию, а также отказ родителей от претензий к ней. Директор также подтвердила, что инцидент с двойкой имел место быть.

В этот же день ситуацией заинтересовались сотрудники прокуратуры РБ и Следственного комитета РБ. Ведомства организовали свои проверки.

1 апреля в ряде СМИ появилась новая версия случившегося, что якобы реально нарисованной двойки на лбу ребенка не было. Все произошло в «воздухе».

А БЫЛА ЛИ ДВОЙКА?

Версия №1. Изначально в соцсетях прозвучала версия, что учительница ручкой написала на лбу девочки двойку, потому что та забыла альбом для рисования, а также нарушала дисциплину в классе. При этом реакция одноклассников была логичной – они стали смеяться. После урока девочка смыла надпись со лба. Дома она рассказала о случившемся маме, делом занялись стражи порядка.

Данная версия совпадает с официальными комментариями СКР по Башкирии и прокуратуры РБ.

«В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о том, что в одной из школ Кумертау учитель нарисовала на лбу первоклассницы цифру «2», поскольку у девочки не было с собой альбома для рисования для постановки отрицательной отметки. По данному факту Мелеузовским межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка», — говорится в пресс-релизе республиканского следственного управления.

Между тем о результатах проверки сообщили в региональном надзорном ведомстве.

«Прокуратура Кумертау провела проверку по сообщениям в СМИ о нарушении прав несовершеннолетней учителем. Установлено, что учитель начальных классов 25 марта 2021 года во время образовательного процесса за ненадлежащее поведение и из-за отсутствия альбома для рисования поставила шариковой ручкой на лбу девочки двойку. Своими действиями педагог нарушила права учащейся, требования законодательства об образовании, должностной инструкции и унизила честь ребенка», — сообщили в надзорном ведомстве.

Версия 2. Ее на следующий день после увольнения учительницы озвучила директор школы нескольким СМИ, в том числе и «Башинформу». Именно такую версию проговаривали на встрече сторон в учебном заведении.

«Самой двойки на лбу не было. Она тыльной стороной ручки провела в воздухе эту двойку. Потом учитель сказала школьнице пойти в туалет и посмотреть в зеркало. Ребенок оттуда вернулся с мокрым лбом. Педагог удивилась, спросив: «А ты что мыла-то?». Дети тоже добавили, что на лбу ничего же не было. Мне она сказала именно так. Сейчас идет доследственная проверка, нужно дождаться ее результатов. И тогда будет окончательная официальная версия, — сказала руководитель образовательного учреждения. — Но сам факт был, что она проговорила, что двойку на лоб поставит, но конкретно, что красной пастой – не было этого».

Версия 3. Еще один вариант развития событий «Башинформу» поведал источник. Предварительно, на уроке технологии девочка была неподготовленной, отвлекала одноклассников, нарушая тем самым дисциплину. Тогда учитель подозвала ее к себе. Заведомо зная, что в ручке закончилась красная паста, она провела ею по лбу ученицы, но какой стороной – не уточняется. При этом педагог якобы проговорила, что пытается поставить двойку, но даже ручка при этом не пишет.

Теперь остается только ждать результатов доследственной проверки, и тогда точно станет ясно, была ли нарисована педагогом двойка на лице ребенка.