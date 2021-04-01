Фото: Валерий Шахов В Башкирии началась запись детей в 1 класс по новым правилам Фото: Валерий Шахов

С 1 апреля в Башкирии, как и по всей стране началась запись детей в 1 класс по новым правилам. Подать заявление можно через систему «Электронная запись в школу» или на сайте Госуслуг Республики Башкортостан.

Как сообщалось ранее, прием детей в 1 класс будет проходить в два этапа. Первый — с 1 апреля до 30 июня. Он предназначен для детей, имеющих первоочередное или преимущественное право зачисления в школы, а также для детей, которые живут на закрепленной территории, то есть в том же районе, где находится школа. Внеочередное право (для детей прокуроров, судей и следователей) действует только для школ с интернатами.

Второй этап стартует с 6 июля до момента заполнения свободных мест, он закончится не позднее 5 сентября. Этап предназначен для детей, которые не проживают на закрепленной территории, в этот период можно подать заявление в учебные учреждения другого района.

Узнать о том, к какой школе прикреплен их дом жители Уфы могут по этой ссылке.

Напомним, в 1 классы принимают детей в возрасте от 6,5 до 8 лет, но по заявлению родителей в образовательном учреждении могут разрешить прием ребенка в более раннем или более позднем возрасте.

Подробные ответы на эти и другие актуальные вопросы по записи ребенка в 1 класс можно получить здесь.