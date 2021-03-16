Как жителям Башкирии записать ребенка в первый класс в 2021 году

3 Как проходит прием?

Прием заявлений для детей «по прописке» и «льготников» начнется 1 апреля 2021 года и закончится 30 июня 2021 года, остальных желающих – с 6 июля по 5 сентября. После окончания приема заявлений льготников и детей «по прописке» школа в течение трех дней, то есть не позднее 3 июля, издаст приказ о зачислении в 1 класс.

Список первоклассников, зачисленных в школу, формируется по следующему принципу: сначала дети, имеющие преимущественное право (братья и сестры детей, которые уже обучаются в этой школе), потом «льготники», затем — дети «по прописке». До этого вас пригласят в школу с пакетом документов.

К сожалению, бывает так, что не все желающие могут попасть в желаемую школу. В этом случае родителям нужно обратиться в управление образования своего муниципалитета. Там для вашего ребенка подберут ближайшую школу.

Если получится так, что все первоклассники, приписанные к школе, подадут заявления до 30 июня и в школе останутся свободные места, то прием «не закрепленных» детей начнется тоже пораньше. Так что следите за новостями на официальном сайте школы.

Подать заявление можно через Госуслуги﻿ или портал электронного комплектования школ Республики Башкортостан﻿. Там же можно узнать, сколько свободных мест в какой школе осталось. В любом случае вам нужно будет прийти в школу лично , принести оригиналы документов и заполнить заявление, в котором указать, есть ли льготы, дополнительные потребности ребенка (например, в адаптированной программе), язык образования и другое. Бланк вам дадут в школе. Полностью процесс подачи заявления пока не автоматизировали, это перспектива ближайшего будущего.

Вот какие нужны документы:

паспорт родителя (оригинал и копию)

свидетельство о рождении (оригинал и копию)

справка о прописке ребенка (ее можно заказать в паспортном столе).

Также дополнительно вам могут понадобиться:

документы, подтверждающие опеку или попечительство;

справка с места работы родителя (если есть льготы при поступлении);

копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости, если были трудности со здоровьем).

Также вам дадут подписать:

согласие на обработку персональных данных

бумагу, что вы ознакомились с уставом, лицензией и другими официальными документами школы.

Если все документы в порядке, в течение трех рабочих дней после окончания приема (то есть до 5 июля 2021) директор школы подпишет приказ о приеме в первый класс со списком всех детей. Для тех, кто подает заявление не по месту регистрации, приказ будут подписывать через три дня после приема заявлений.