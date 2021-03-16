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Как жителям Башкирии записать ребенка в первый класс в 2021 году

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Как жителям Башкирии записать ребенка в первый класс в 2021 году Фото: Валерий Шахов

С 1 апреля, на два месяца позже привычного срока, по всей стране начнется запись детей в школы. Совместно со специалистами Министерства образования и науки Республики Башкортостан мы подготовили ответы на самые актуальные вопросы.

1С какого возраста ребенка можно вести в школу?
Почетный статус «первоклассник» могут получить дети, которым исполнилось от шести с половиной до восьми лет, если нет медицинских противопоказаний. Вы имеете право отправить ребенка в школу чуть раньше или чуть позже, но нужно получить разрешение в управлении образования вашего района.
2Как узнать, к какой школе вы относитесь?
Недалеко от вашего дома может быть несколько школ. Вы имеете право выбрать любую, но в первую очередь вас примут в ту, которая закреплена за вашим домом, во все остальные – если останутся свободные места, так прописано в федеральном законе об образовании.

Распределяет дома по школам администрация города или района. Вот по этой ссылке приписка﻿ уфимских домов на 2021 год. Уточнить номер «своей» школы также можно в управлении образования своего муниципалитета или на портале электронного комплектования школ Республики Башкортостан﻿ в разделе «Постановления о закреплении территорий».

3Как проходит прием?
Прием заявлений для детей «по прописке» и «льготников» начнется 1 апреля 2021 года и закончится 30 июня 2021 года, остальных желающих – с 6 июля по 5 сентября. После окончания приема заявлений льготников и детей «по прописке» школа в течение трех дней, то есть не позднее 3 июля, издаст приказ о зачислении в 1 класс.

Список первоклассников, зачисленных в школу, формируется по следующему принципу: сначала дети, имеющие преимущественное право (братья и сестры детей, которые уже обучаются в этой школе), потом «льготники», затем — дети «по прописке». До этого вас пригласят в школу с пакетом документов.

К сожалению, бывает так, что не все желающие могут попасть в желаемую школу. В этом случае родителям нужно обратиться в управление образования своего муниципалитета. Там для вашего ребенка подберут ближайшую школу.

Если получится так, что все первоклассники, приписанные к школе, подадут заявления до 30 июня и в школе останутся свободные места, то прием «не закрепленных» детей начнется тоже пораньше. Так что следите за новостями на официальном сайте школы.

Подать заявление можно через Госуслуги﻿ или портал электронного комплектования школ Республики Башкортостан﻿. Там же можно узнать, сколько свободных мест в какой школе осталось. В любом случае вам нужно будет прийти в школу лично, принести оригиналы документов и заполнить заявление, в котором указать, есть ли льготы, дополнительные потребности ребенка (например, в адаптированной программе), язык образования и другое. Бланк вам дадут в школе. Полностью процесс подачи заявления пока не автоматизировали, это перспектива ближайшего будущего.

Вот какие нужны документы:

  • паспорт родителя (оригинал и копию)
  • свидетельство о рождении (оригинал и копию)
  • справка о прописке ребенка (ее можно заказать в паспортном столе).

Также дополнительно вам могут понадобиться:

  • документы, подтверждающие опеку или попечительство;
  • справка с места работы родителя (если есть льготы при поступлении);
  • копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости, если были трудности со здоровьем).

Также вам дадут подписать:

  • согласие на обработку персональных данных
  • бумагу, что вы ознакомились с уставом, лицензией и другими официальными документами школы.

Если все документы в порядке, в течение трех рабочих дней после окончания приема (то есть до 5 июля 2021) директор школы подпишет приказ о приеме в первый класс со списком всех детей. Для тех, кто подает заявление не по месту регистрации, приказ будут подписывать через три дня после приема заявлений.

4У кого есть льготы при поступлении?
  • В заведения, где есть интернат, вне очереди путевку получат дети сотрудников прокуратуры, судов, следственного комитета.
  • В заведениях без интерната – дети военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции.
  • Если в школе уже учатся братья или сестры будущего первоклассника, его зачислят в приоритетном порядке.

 

Станислав Шахов

Теги: образование
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