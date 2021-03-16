Как жителям Башкирии записать ребенка в первый класс в 2021 году
Как жителям Башкирии записать ребенка в первый класс в 2021 году Фото: Валерий Шахов
С 1 апреля, на два месяца позже привычного срока, по всей стране начнется запись детей в школы. Совместно со специалистами Министерства образования и науки Республики Башкортостан мы подготовили ответы на самые актуальные вопросы.
Распределяет дома по школам администрация города или района. Вот по этой ссылке приписка уфимских домов на 2021 год. Уточнить номер «своей» школы также можно в управлении образования своего муниципалитета или на портале электронного комплектования школ Республики Башкортостан в разделе «Постановления о закреплении территорий».
Список первоклассников, зачисленных в школу, формируется по следующему принципу: сначала дети, имеющие преимущественное право (братья и сестры детей, которые уже обучаются в этой школе), потом «льготники», затем — дети «по прописке». До этого вас пригласят в школу с пакетом документов.
К сожалению, бывает так, что не все желающие могут попасть в желаемую школу. В этом случае родителям нужно обратиться в управление образования своего муниципалитета. Там для вашего ребенка подберут ближайшую школу.
Если получится так, что все первоклассники, приписанные к школе, подадут заявления до 30 июня и в школе останутся свободные места, то прием «не закрепленных» детей начнется тоже пораньше. Так что следите за новостями на официальном сайте школы.
Подать заявление можно через Госуслуги или портал электронного комплектования школ Республики Башкортостан. Там же можно узнать, сколько свободных мест в какой школе осталось. В любом случае вам нужно будет прийти в школу лично, принести оригиналы документов и заполнить заявление, в котором указать, есть ли льготы, дополнительные потребности ребенка (например, в адаптированной программе), язык образования и другое. Бланк вам дадут в школе. Полностью процесс подачи заявления пока не автоматизировали, это перспектива ближайшего будущего.
Вот какие нужны документы:
- паспорт родителя (оригинал и копию)
- свидетельство о рождении (оригинал и копию)
- справка о прописке ребенка (ее можно заказать в паспортном столе).
Также дополнительно вам могут понадобиться:
- документы, подтверждающие опеку или попечительство;
- справка с места работы родителя (если есть льготы при поступлении);
- копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости, если были трудности со здоровьем).
Также вам дадут подписать:
- согласие на обработку персональных данных
- бумагу, что вы ознакомились с уставом, лицензией и другими официальными документами школы.
Если все документы в порядке, в течение трех рабочих дней после окончания приема (то есть до 5 июля 2021) директор школы подпишет приказ о приеме в первый класс со списком всех детей. Для тех, кто подает заявление не по месту регистрации, приказ будут подписывать через три дня после приема заявлений.
- В заведения, где есть интернат, вне очереди путевку получат дети сотрудников прокуратуры, судов, следственного комитета.
- В заведениях без интерната – дети военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции.
- Если в школе уже учатся братья или сестры будущего первоклассника, его зачислят в приоритетном порядке.