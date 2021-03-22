В республике продолжается вакцинация жителей от ковида

Президент России Владимир Путин проведет совещание по поводу наращивания производства вакцин. Как сообщает телеканал «Россия 1», российские вакцины оказались лучшими в мире: международный спрос на них растет. Однако, по словам Путина, главный приоритет — вакцинация российских жителей.

В Республику Башкортостан на данный момент уже поступило 130 942 дозы вакцины Гам-КОВИД-Вак. 20 марта склад «Башфармации» принял 8 400 доз вакцины Гам-Ковид-Вак, с 22 марта начата выдача препарата медицинским организациям республики. I компонентом проведена вакцина – 118 361 человеку (90,4%), полностью завершена вакцинация на 58,2% (76 166 чел.).

Напоминаем, что с 15 марта 2021 года на базе ГБУКИ РБ Башкирский государственный театр оперы и балета по адресу: г. Уфа, ул. Ленина, 5/1 организована работа пункта вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Вакцинацию проводит мобильная прививочная бригада ГБУЗ РБ Поликлиника №1 с 15.00 до 20.00. С 15 по 19 марта в Башкирском государственном театре оперы и балета прививку от ковида сделали 567 нашим жителям.

В настоящее время ведется работа по открытию мобильных пунктов вакцинации против новой коронавирусной инфекции в г. Уфе: ТЦ «МЕГА», ТЦ «ПЛАНЕТА», Башкирия Лайфстайл центр, в г. Стерлитамак ТЦ «СитиМолл».