Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 74.13

EUR 88.43

22 марта Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В республике продолжается вакцинация жителей от ковида

ОБЩЕСТВО

Президент России Владимир Путин проведет совещание по поводу наращивания производства вакцин. Как сообщает телеканал «Россия 1», российские вакцины оказались лучшими в мире: международный спрос на них растет. Однако, по словам Путина, главный приоритет — вакцинация российских жителей.

В Республику Башкортостан на данный момент уже поступило 130 942 дозы вакцины Гам-КОВИД-Вак. 20 марта склад «Башфармации» принял 8 400 доз вакцины Гам-Ковид-Вак, с 22 марта начата выдача препарата медицинским организациям республики. I компонентом проведена вакцина – 118 361 человеку (90,4%), полностью завершена вакцинация на 58,2% (76 166 чел.).

Напоминаем, что с 15 марта 2021 года на базе ГБУКИ РБ Башкирский государственный театр оперы и балета по адресу: г. Уфа, ул. Ленина, 5/1 организована работа пункта вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Вакцинацию проводит мобильная прививочная бригада ГБУЗ РБ Поликлиника №1 с 15.00 до 20.00. С 15 по 19 марта в Башкирском государственном театре оперы и балета прививку от ковида сделали 567 нашим жителям.

В настоящее время ведется работа по открытию мобильных пунктов вакцинации против новой коронавирусной инфекции в г. Уфе: ТЦ «МЕГА», ТЦ «ПЛАНЕТА», Башкирия Лайфстайл центр, в г. Стерлитамак ТЦ «СитиМолл».

 

ИА «Башинформ»

Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии вновь похолодает до -20 градусов
В Башкортостане в ближайшие три дня короткое потепление вновь сменится похолоданием. По данным Башгидрометцентра, в воскресенье, 21 марта, днем по респуб
В ЦБ дали советы по поводу «ошибочного» перевода на карту
Мошенничества с якобы ошибочными переводами грозят не только потерей денег, но и могут втянуть клиентов банков в преступную схему по отмыванию средств, с
В Уфе названы основные проблемы строительства моста между Демой и Телецентром
В ходе обсуждения хода разработки Генплана Уфы на период до 2040 года, был рассмотрен вопрос строительства моста через реку Белую, связывающего Дему и р
В Санкт-Петербурге убили 16-летнего жителя Башкирии
В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство». Как сообщает пресс-служба местного Следственного комитета, обвиняемый в ноч
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть