В Башкирии для пациентов больницы поставили фальсифицированные масло и сыр

Более 105 кг сыра и 100 кг масла было забраковано специалистами Россельхознадзора. Партии, так называемых, молочных продуктов поставили в Туймазинскую ЦРБ для питания пациентов. Однако продукция оказалась фальсифицированной.

«Отобранные образцы «Сыр голландский» производителя из Омской области были исследованы в лаборатории пищевой токсикологии Башкирского референтного центра Россельхознадзора. Результаты анализов определили, что в пробах содержание таких жирных кислот как пальмитиновая, олеиновая, линолевая, характерных для растительных жиров существенно, а по некоторым показателям почти в два раза, превышено. В то же время присущие для молочных жиров такие жирные кислоты как масляная, каприновая и каприловая отсутствуют. Вся фальсифицированная продукция не является молочной продукцией и не соответствует требованиям ГОСТ», — уточнили в Башкирском референтном центре.

Подобные нарушения выявлены при исследовании сливочного масла. Партия якобы произведена в ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» Пермский край, на самом деле никакого отношения к производителю не имеет. При исследовании в продукте обнаружено повышенное содержание жирных кислот (пальмитиновая, олеиновая, линолевая) и отсутствие масляной, каприновой и каприловой жирных кислот, присущих молочным жирам. В итоге специалисты пришли к выводу, что продукт не является сливочным маслом.