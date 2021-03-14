В России начали исследовать вакцину «Спутник V» на онкобольных

В России начали исследовать вакцину от коронавируса «Спутник V» на онкобольных, сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Отдельно сейчас исследования на онкологических больных уже начались», — заявил Гинцбург.

По его словам, нет никаких онкологических заболеваний, которые являлись бы противопоказанием к этой прививке. Исключение составляют только случаи, когда больной находится на химиотерапии, принимает препараты, подавляющие размножение клеток.

«Если больной находится на таких препаратах, прививка ничего плохого ему не сделает, но в то же самое время не достигнет эффекта вакцинации», — заключил глава Центра имени Гамалеи.

Кроме того, прививку «Спутник V» противопоказано делать людям с тяжелыми аллергическими осложнениями наподобие отека Квинке, чтобы после вакцинации с ними не случился анафилактический шок.