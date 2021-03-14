Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.50

EUR 87.79

14 марта Воскресенье

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В России начали исследовать вакцину «Спутник V» на онкобольных

ОБЩЕСТВО

В России начали исследовать вакцину от коронавируса «Спутник V» на онкобольных, сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Отдельно сейчас исследования на онкологических больных уже начались», — заявил Гинцбург.

По его словам, нет никаких онкологических заболеваний, которые являлись бы противопоказанием к этой прививке. Исключение составляют только случаи, когда больной находится на химиотерапии, принимает препараты, подавляющие размножение клеток.

«Если больной находится на таких препаратах, прививка ничего плохого ему не сделает, но в то же самое время не достигнет эффекта вакцинации», — заключил глава Центра имени Гамалеи.
Кроме того, прививку «Спутник V» противопоказано делать людям с тяжелыми аллергическими осложнениями наподобие отека Квинке, чтобы после вакцинации с ними не случился анафилактический шок.

 

ИА «Башинформ»

Теги: коронавирус, вакцина
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии в огне погиб пожилой мужчина, еще один пострадавший находится в больнице
В субботу, 13 марта, в Башкирии в огне погиб житель села Байки Караидельского района. Тело пожилого мужчины 1956 года рождения обнаружили пожарные в ходе
На железнодорожном переезде в Башкирии Kia Spectra въехала в тепловоз, есть пострадавшие
На железнодорожном переезде в Башкирии «легковушка» въехала в грузовой поезд. По оперативным данным ГИБДД по РБ, в аварии пострадали двое молодых парней
На бывшем угольном разрезе в Кумертау развивается форелевое хозяйство
В ходе рабочей поездки в Кумертау в субботу, 13 марта, Глава Башкирии посетил ООО «Рыбопитомник», которое ведёт свою историю с 2004 года. Компания специ
Минпросвещения опубликовало проект расписания ЕГЭ на 2021 год
Минпросвещения России опубликовало проект расписания Единого государственного экзамена для выпускников 2021 года. В случае одобрения документа, ЕГЭ в это
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть