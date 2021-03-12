Фото: https://vk.com/tsur_bashkortostan В Уфе закрыли 7 опасных колодцев после обращения жителя в соцсетях Фото: https://vk.com/tsur_bashkortostan

В Уфе закрыли семь опасных колодцев после обращения жителя в социальных сетях, сообщает Центр управления республикой.

Комментарий уфимца поступил в систему «Инцидент-менеджмент» накануне, 11 марта. Мужчина сообщил, что на одном из участков по проспекту Салавата Юлаева, 49 нет люков на колодцах.

Сигнал SOS был сразу же отправлен в администрацию Кировского района. Уже через шесть часов сотрудники Центра общественной безопасности, Управления гражданской защиты и коммунальных служб района Уфы закрыли семь открытых люков. Теперь предстоит выяснить, почему опасные люки вовремя не были выявлены ответственными службами.

Напомним, жители города могут оставлять заявки об открытом люке или колодце на Интерактивной карте ямочного ремонта на сайте столичного муниципалитета. Также сообщить об открытом люке можно:

— в центральную диспетчерскую службу МУП УИС: 246-37-33; 246-37-27 (круглосуточно);

— в диспетчерскую МБУ УЖХ: 235-48-00;

— в центральную диспетчерскую МУП «Уфаводоканал»: 8-965-935- 4-888.

По номеру 112 звонки принимают круглосуточно из любого населённого пункта Башкортостана.