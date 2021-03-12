Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.49 ↓

EUR 87.75 ↑

12 марта Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе закрыли 7 опасных колодцев после обращения жителя в соцсетях

ОБЩЕСТВО
Фото: https://vk.com/tsur_bashkortostan

В Уфе закрыли 7 опасных колодцев после обращения жителя в соцсетях Фото: https://vk.com/tsur_bashkortostan

В Уфе закрыли семь опасных колодцев после обращения жителя в социальных сетях, сообщает Центр управления республикой.

Комментарий уфимца поступил в систему «Инцидент-менеджмент» накануне, 11 марта. Мужчина сообщил, что на одном из участков по проспекту Салавата Юлаева, 49 нет люков на колодцах.

Сигнал SOS был сразу же отправлен в администрацию Кировского района. Уже через шесть часов сотрудники Центра общественной безопасности, Управления гражданской защиты и коммунальных служб района Уфы закрыли семь открытых люков. Теперь предстоит выяснить, почему опасные люки вовремя не были выявлены ответственными службами.

Напомним, жители города могут оставлять заявки об открытом люке или колодце на Интерактивной карте ямочного ремонта на сайте столичного муниципалитета. Также сообщить об открытом люке можно:

— в центральную диспетчерскую службу МУП УИС: 246-37-33; 246-37-27 (круглосуточно);

— в диспетчерскую МБУ УЖХ: 235-48-00;

— в центральную диспетчерскую МУП «Уфаводоканал»: 8-965-935- 4-888.

По номеру 112 звонки принимают круглосуточно из любого населённого пункта Башкортостана.

 

ИА «Башинформ»

Теги: люки, колодцы
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Уфе задержанных сотрудников ГИБДД заключили под стражу на два месяца
Советский районный суд Уфы рассмотрел ходатайства следователя об избрании меры пресечения в отношении государственных инспекторов межрайонного регистраци
Из-за низовой метели проезд к 50 населенным пунктам Башкирии был невозможен
В МЧС Башкирии поздно вечером 10 марта поступила информация о том, что на момент прохождения циклона был затруднен или невозможен проезд для легковых маш
Выплаты на детей от 3 до 7 лет будут начислять по новым правилам
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому размер выплаты на детей будет зависеть от доходов семьи и может составлять 50, 75 или 10
В Уфе состоялась встреча студентов журфака с редакциями республиканских газет
В Доме печати состоялась встреча студентов журфака БашГУ с редакциями республиканских газет. Студенты будут практиковаться у опытных наставников, сообщил
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть