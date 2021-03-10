Фото: Валерий Шахов Коронавирусом в Башкирии с начала пандемии заболели почти 30 тысяч человек Фото: Валерий Шахов

По последним данным Министерства здравоохранения Башкирии, в регионе выявлено более 29,9 тысячи заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 132 человека пришлись на последние сутки.

На сегодняшний день в стационарах республики находится 308 больных COVID-19, из них 20 человек — в тяжелом состоянии.

Амбулаторно лечатся свыше 5,2 тысячи человек.

«Всего с начала пандемии выписаны с выздоровлением 24,1 тысячи человек, из которых 129 человек за минувшие сутки, — констатировали в республиканском Минздраве. — Кроме того, за сутки в Башкирии зарегистрировано два случая смерти от COVID-19. Всего с начали пандемии умерли 305 заболевших».

Между тем число заболевших внебольничной пневмонией за сутки снизилось до 101 человека. Наоборот, выписаны из стационаров 113 пациентов, переболевших пневмонией.