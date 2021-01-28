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28 января Четверг

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Фидан Гафаров пожелал Главе Башкортостана побед на всех фронтах

ПОЛИТИКА

В преддверии предстоящего сегодня оглашения Послания Главы Башкортостана парламенту республики народный артист России, Башкортостана и Татарстана, актер Башкирского драмтеатра имени Мажита Гафури Фидан Гафаров пожелал Радию Хабирову терпения, здоровья и дальнейших достижений.

«Я присутствовал на оглашении двух Посланий, там была очень хорошая платформа, прочная база. Мне нравится, как Радий Хабиров преподносит со сцены депутатам и присутствующим: умно, образно и красиво. О чем будет Послание в этом году, я не задумывался. Наверное, Глава республики будет говорить о предстоящих и уже реализованных проектах, он же много работает. Я его хорошо знаю, интересуюсь его работой и желаю ему только терпения, здоровья и побед на всех фронтах», — заявил Фидан Гафаров агентству «Башинформ».

Ежегодное Послание Главы республики – важнейший документ, который определяет главные направления развития региона на ближайшую перспективу с учётом политических и экономических реалий.

Послание охватывает все аспекты жизни региона – состояние законодательной базы, экономики, разных отраслей промышленности и сельского хозяйства, здравоохранения, образования, социальной сферы.

 

Галина Бахшиева

Теги: Радий Хабиров, Послание, Фидан Гафаров
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