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28 января Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Сегодня Глава Башкирии Радий Хабиров обратится с ежегодным Посланием к Госсобранию

ПОЛИТИКА

Сегодня в 11 часов Глава Башкортостана Радий Хабиров обратится с Посланием Госсобранию – Курултаю региона. Часть депутатов будут слушать Послание в большом зале Госсобрания республики.

Прямую трансляцию можно смотреть на телеканалах БСТ, «Салям», «Башкортостан 24», «Вся Уфа» и UTV, а также в YouTube и социальных сетях.

Ежегодное Послание Главы республики – важнейший документ, который определяет главные направления развития региона на ближайшую перспективу с учётом политических и экономических реалий.

Послание охватывает все аспекты жизни региона – состояние законодательной базы, экономики, разных отраслей промышленности и сельского хозяйства, здравоохранения, образования, социальной сферы.

 

Галина Бахшиева

Теги: Радий Хабиров, послание, Госсобрание РБ
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