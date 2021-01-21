Руководитель регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров прошел первый этап вакцинации от коронавируса. Несмотря на то, что он уже перенес заболевание, медики рекомендовали сделать прививку.

«Я переболел коронавирусом порядка 8 месяцев назад – в мае прошлого года. Сначала показатель антител был на уровне 17,5, осенью снизился до 14, а сейчас показатель упал до 1,2. Это говорит о том, что у меня больше нет иммунитета к коронавирусу, а значит, и нет гарантий того, что не заболею повторно», — поясняет Рустем Ахмадинуров свое решение о прививке.

Руководитель исполкома отмечает, что в республике, согласно статистике, ежедневно коронавирусом заболевают порядка 160-170 человек, поэтому вакцинация сегодня имеет особое значение.

«Так как я достаточно активно работаю с людьми, принял для себя решение о прививке, считаю, что на ближайший период это гарантия не заразиться самому и не заразить других. Из моего окружения на данный момент вакцинировались порядка 20 человек, и все они чувствуют себя хорошо. Рекомендую пройти эту несложную процедуру всем, у кого нет противопоказаний», — добавил Рустем Ахмадинуров.

Руководитель исполкома партии привился вакциной «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). По последним данным, ее эффективность составляет 91,4%, и в перспективе этот показатель увеличится. Вакцину вводят двукратно, с интервалом в три недели. Ожидается, что иммунитет будет сформирован на два года.