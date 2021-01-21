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Рустем Ахмадинуров прошел первый этап вакцинации от коронавируса

ПОЛИТИКА

Руководитель регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров прошел первый этап вакцинации от коронавируса. Несмотря на то, что он уже перенес заболевание, медики рекомендовали сделать прививку.

«Я переболел коронавирусом порядка 8 месяцев назад – в мае прошлого года. Сначала показатель антител был на уровне 17,5, осенью снизился до 14, а сейчас показатель упал до 1,2. Это говорит о том, что у меня больше нет иммунитета к коронавирусу, а значит, и нет гарантий того, что не заболею повторно», — поясняет Рустем Ахмадинуров свое решение о прививке.

Руководитель исполкома отмечает, что в республике, согласно статистике, ежедневно коронавирусом заболевают порядка 160-170 человек, поэтому вакцинация сегодня имеет особое значение.

«Так как я достаточно активно работаю с людьми, принял для себя решение о прививке, считаю, что на ближайший период это гарантия не заразиться самому и не заразить других. Из моего окружения на данный момент вакцинировались порядка 20 человек, и все они чувствуют себя хорошо. Рекомендую пройти эту несложную процедуру всем, у кого нет противопоказаний», — добавил Рустем Ахмадинуров.

Руководитель исполкома партии привился вакциной «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). По последним данным, ее эффективность составляет 91,4%, и в перспективе этот показатель увеличится. Вакцину вводят двукратно, с интервалом в три недели. Ожидается, что иммунитет будет сформирован на два года.

 

ИА «Башинформ»

Теги: вакцинация
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