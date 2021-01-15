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15 января Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Паркетный глава Уфы нам не нужен — Радий Хабиров

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

15 января депутаты горсовета Уфы единогласно выбрали сити-менеджером столицы Сергея Грекова. В работе заседания принял участие глава Башкирии Радий Хабиров, выдвинувший его кандидатуру.

«Мы хотели найти человека, который пришел бы в Уфу надолго, и очень надеюсь, что нашли. Благодарен вам за аванс, который вы ему дали», — обратился он к депутатам. Радий Хабиров сразу обозначил острые проблемы и глобальные задачи, которые предстоит решить в Уфе.

«Мы работали и будем работать с Уфой как одна большая управленческая команда, – сказал глава республики. – В своих планах мы не должны оставлять на потом решение застарелых городских проблем. К 2024 году, когда Уфа будет отмечать юбилей, мы должны максимально решить все вопросы. В Уфе все еще есть места, где дороги только грунтовые, и парки, куда без пулемета не зайдешь. Предстоит решать и крупнейшие инфраструктурные задачи: построить три новых моста через реки Белую и Уфу, завершить строительство Восточного выезда и Уфимского железнодорожного кольца, возвести важные социальные объекты, развивать новые территории – Забелье и Зауфимье, чтобы не перегрузить центр, строить школы, детские сады и поликлиники».

Отдельно Радий Хабиров отметил вопросы развития экономики города:

«Скоро южный промузел — Стерлитамак, Салават, Ишимбай, вас обгонит по инвестициям. По «Инвестчасам» видно, что все реже поступают предложения предпринимателей Уфы. Как Уфа может проседать по сравнению, скажем, с Белебеем? Есть системная проблема, над которой нужно работать»

.

Радий Хабиров отметил, что новому городскому главе еще в статусе врио пришлось столкнуться с двумя крупными проблемами — платежи за отопление и закрытие путепровода. «С первым готов помогать лично. Что касается второго, информационно безобразно отработано, на «двоечку». Зачем надо было начинать в первый рабочий день после каникул. Надо объяснять людям, что неудобства временные, зато решим вопрос с транспортным узлом. Вы должны быть полевым главой города, чтобы постоянно в контакте с людьми. Паркетный глава здесь не нужен», — напутствовал Радий Хабиров нового руководителя администрации Уфы.

 

ИА «Башинформ»

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