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15 января Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Уфимские депутаты выбрали главу администрации столицы Башкирии

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Уфимские депутаты выбрали главу администрации столицы Башкирии Фото: Олег Яровиков

В Уфе в ходе внеочередного 74 заседания горсовета четвертого созыва был выбран глава администрации столицы Башкирии. Депутаты единогласно проголосовали за кандидатуру врио сити-менеджера Сергея Грекова, предложенную главой Башкирии Радием Хабировым.

Допущенные к назначению Артур Гафаров и Алексей Слепнёв также выступили перед депутатами и изложили свое видение развития города.

Радий Хабиров отметил, что единогласный выбор Сергея Грекова – это большой аванс. Напутствуя нового руководителя администрации Уфы, Радий Хабиров напомнил, что самое важное в его работе – связь с горожанами. Что же касается состава команды, сформированной Ульфатом Мустафиным, глава Башкирии посоветовал избегать резких перемен: «Не хотелось бы перетряски. Вы сможете ставить перед ними задачи и заставить работать».

В интервью «Башинформу» Сергей Греков говорил, что планирует сделать администрацию «абсолютно открытой для жителей».

Контракт с новым сити-менеджером подписан до сентября 2021 года. После выборов новый состав должен будет сновать выбрать главу администрации Уфы.

Напомним, ранее депутаты Госсобрания также единогласно поддержали кандидатуру Андрея Назарова, которую предложил Радий Хабиров.

 

ИА «Башинформ»

Теги: горсовет, сити-менеджер
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