Депутаты Курултая Башкирии вакцинируются от коронавирусной инфекции

Депутаты Госсобрания — Курултая Башкирии начали вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Первыми на прививку записались парламентарии Владимир Нагорный, Раиль Асадуллин, Яков Кугубаев и Ильгам Галин, сообщили в пресс-центре башкирского парламента.

Депутаты прокомментировали своё решение сделать прививку от коронавируса и поделились мнением относительно всеобщей вакцинации.

Владимир Нагорный, председатель комитета по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам:

«В связи с тем, что эпидемиологическая обстановка по коронавирусной инфекции наносит большой вред здоровью граждан, получить прививку — я бы назвал не правом, а обязанностью гражданина. Потому что речь идёт не только о личном здоровье, но и о том, что нельзя быть носителем вируса, чтобы не заражать окружающих. Статистика говорит о том, что многие люди, особенно пожилого возраста, тяжело переносят эту коварную болезнь. Что касается меня, я на протяжении всей жизни делал все прививки, которые были необходимы. Поэтому для меня вопрос «делать или не делать прививку от коронавируса» не стоял. Я только ждал момента, когда появилась возможность сделать прививку. С началом массовой иммунизации я одним из первых записался на неё. И хотя мнения относительно конкретно этой вакцины "Спутник V" расходятся, друзья-врачи меня убедили, что она безвредна при соблюдении всех рекомендаций по подготовке к вакцинации и между введением первого и второго компонентов, — сказал Нагорный.

Раиль Асадуллин, председатель комитета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту:

«Мой возраст относится в возрасту 65+ и не все считают, что в этом возрасте рекомендовано прививаться. Но моя работа — парламентская деятельность, она связана с необходимостью вникать в проблемы в реальности. Депутатская работа постоянно связана со встречами с людьми. В этой связи, постоянно находиться в изоляции становится некорректно. Но и быть источником болезни или заболеть самому крайне нежелательно. Чтобы обезопасить не только себя, но и тех людей, с которыми контактирую, с кем общаюсь, я принял решение вакцинироваться», — сказал Асадуллин.

Яков Кугубаев, член комитета по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и средствам массовой информации, председатель комитета Палаты молодых законодателей при Совете Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию:

«Ушедший год был непростым и многие из нас переживают за 2021-й. Все соскучились по невербальному общению — очным встречам, мероприятиям, прямым контактам и т.д. "Удержать" молодежь в рамках вебкамер и дисплеев становится все сложнее. В обществе созрела потребность к социальному взаимодействию. Родители требуют чтобы дети учились очно, даже термин "дистанционное обучение" приобрел странный окрас. Прививка поможет сформировать коллективный иммунитет и обезопасить себя и своих близких. Я знаю, что многие с негативом воспринимают любую прививочную компанию, в том числе по этой причине хочу сделать прививку, показать, что это безопасно, правильно и развеять неоправданные мифы скептиков. Пик иммунного ответа организма на вакцину от коронавируса "Спутник V" приходится на 42 день после вакцинации, а это как раз период сезонных заболеваний. Мы правда устали жить в изоляциях и карантинах с постоянной тревогой, хочу быть уверенным в завтрашнем дне и уверенным, что никого не заражу тоже», — сказал Кугубаев.

Ильгам Галин, замруководителя фракции КПРФ в Госсобрании РБ, зампредседателя комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям:

«Сегодня уже сдал анализ крови, завтра — на антитела. Если все в норме — завтра же сделаю первую часть прививки "Спутник V", а через 21 день — второй компонент. Я считаю, что если человек здоров и у него нет побочных хронических болезней, таких, как сахарный диабет, сосудистых заболеваний, надо пойти и привиться. Это безопасность для себя и окружающих людей, которой нельзя пренебрегать», — сказал Галин.

По словам пресс-секретаря Госсобрания — Курултая РБ Ильгиза Абдуллина, спикер башкирского парламента Константин Толкачёв также планирует вакцинироваться от коронавирусной инфекции в порядке общей очереди.

Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил журналистам, что сделал оба компонента прививки «Спутник V» и приобрёл в результате стойкий иммунитет к коронавирусу.

На днях прививку сделали министр образования и науки региона Айбулат Хажин и министр цифрового развития государственного управления республики Геннадий Разумикин.

Напомним, что всеобщая вакцинация от коронавируса в России начинается с 18 января по поручению президента страны Владимира Путина.

В ближайшее время в Башкирию поступит 1 миллион доз вакцины, уже поступило пять партий препарата. Для достижения коллективного иммунитета в регионе необходимо вакцинировать более двух миллионов человек. В республике организовано 39 пунктов вакцинации. В первую очередь вакцину получают жители региона, находящиеся в зоне риска, — преподаватели, медики, социальные работники, сотрудники правоохранительных органов и волонтеры. В дальнейшем иммунизация населения будет проводиться по записи, она будет открыта в мобильном приложении «К врачу».

Общее количество заболевших COVID-19 в Башкирии превысило 21 тысячу человек, в день регистрируется около 165 новых случаев заражения.

По последним данным, эффективность вакцины «Спутник V» составляет 91,4%, и в перспективе этот показатель увеличится. Вакцину вводят двукратно, с интервалом в три недели. Ожидается, что иммунитет будет сформирован на два года.

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