Членам «Башкорта» грозят реальные сроки: ветеран органов госбезопасности

Руководитель центра противодействия коррупции и ветеран органов госбезопасности Илья Якупов прокомментировал «Башинформу» задержание представителей запрещенной на территории России экстремистской организации «Башкорт»:

«По всей видимости, следственные действия в активной фазе. После того, как будут решения о возбуждении уголовного дела и определена статья УК РФ, а также избрания мера пресечения, вероятно, появятся официальные комментарии правоохранительных органов. Пока информация скудная, но можно с уверенностью сказать, что, если на месте изъяты незарегистрированное огнестрельное оружие и боеприпасы – это будет тяжёлая статья, по которой предусмотрена ответственность, связанная с лишением свободы», — сказал он.

Напомним, 13 января в Башкирии сотрудниками УФСБ по РБ и ЦПЭ МВД по РБ в ходе следственных действий задержаны 14 представителей запрещенной на территории России организации «Башкорт», признанной судом экстремистской. Эту информацию «Башинформу» подтвердил источник в правоохранительных органах, а также федеральный телеграм-канал “Опер слил”.

При задержании были изъяты незарегистрированное огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, экстремистская литература, символика запрещенной в России организации «Башкорт».

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

Ранее, в ноябре 2020 года, в Кармаскалинском районе Башкирии правоохранительные органы в ходе спецоперации предотвратили конфликт членов запрещенной по решению суда на территории России общественной организации «Башкорт» с предпринимателями армянского происхождения, проживающими в Кармаскалах, по вопросу контроля над их бизнесом. Тогда было задержано 37 человек. У них были изъяты оружие и боеприпасы.