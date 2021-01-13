Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 74.26 ↓

EUR 90.32 ↑

13 января Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Власти Башкирии рассматривают меры по снижению пробок в Уфе из-за ремонта развязки

ПОЛИТИКА

Три идеи рассмотрели власти Башкирии для снижения заторов в столице из-за ремонта развязки на пересечении улицы Заки Валиди и проспекта Салавата Юлаева. По словам премьер-министра правительства республики Андрея Назарова, в первую очередь будут установлены новые дорожные знаки.

«Выделил для себя три точки. Это два заезда с Валиди на Салавата Юлаева — на старый и новый мосты, и в районе остановки «Школьная» в сторону Уфы.

На первых двух участках мы поставим знаки «движение по полосам». Это позволит немного снизить напряженность движения. Маневрирующих меньше станет», — написал Андрей Назаров.

Второй мерой станет перенос остановки «Школьная». По словам руководителя регионального кабинета министров, сейчас здесь коллапс из-за того, что со стороны Демы в направлении аэропорта идет большой поток машин.

«Глава региона поручил рассмотреть возможность сокращения сроков реконструкции развязки. Это получится, если мы будем ремонтировать мост не по полосам, как это происходит сейчас, а сразу целиком. Для этого придется его полностью перекрыть. Для того чтобы понять, насколько это вообще возможно, решили в тестовом режиме закрыть движение по мосту на субботу, воскресенье и понедельник», — отметил премьер-министр правительства, не уточнив, с каким именно мостом запланирован эксперимент.

Сейчас власти обсуждают альтернативные пути объезда ремонтируемого участка, но обещают уфимцам и гостям города минимизировать неудобства.

 

ИА «Башинформ»

Теги: развязка, Андрей Назаров
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии часть поставщиков услуг ЖКХ переложили банковскую комиссию на жителей
Помимо роста сумм за отопление в квитанциях жителей Башкирии в этом году ждал еще один сюрприз – теперь при платеже через банк взимается комиссия. С учет
Коронавирус в Башкирии: Провал в тестировании и тяжелые больные; привились два министра
В Башкирии продолжается массовая вакцинация от COVID-19. На днях прививку от новой коронавирусной инфекции сделали главы двух министерств. Борьба с C
Предполагаемый виновник ДТП с автобусами в Башкирии отправлен под домашний арест
В Салаватском районе Башкирии продолжается работа по установлению всех обстоятельств автоаварии с участием двух пассажирских автобусов. Как сообщало аген
Эпидемия гриппа в Башкирии ожидается к началу февраля - Роспотребнадзор
Эпидемия гриппа в Башкирии ожидается к началу февраля, предупреждает республиканский Роспотребнадзор. Как сообщила на оперативном совещании в мэрии зам
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть