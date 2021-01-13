Власти Башкирии рассматривают меры по снижению пробок в Уфе из-за ремонта развязки

Три идеи рассмотрели власти Башкирии для снижения заторов в столице из-за ремонта развязки на пересечении улицы Заки Валиди и проспекта Салавата Юлаева. По словам премьер-министра правительства республики Андрея Назарова, в первую очередь будут установлены новые дорожные знаки.

«Выделил для себя три точки. Это два заезда с Валиди на Салавата Юлаева — на старый и новый мосты, и в районе остановки «Школьная» в сторону Уфы.

На первых двух участках мы поставим знаки «движение по полосам». Это позволит немного снизить напряженность движения. Маневрирующих меньше станет», — написал Андрей Назаров.

Второй мерой станет перенос остановки «Школьная». По словам руководителя регионального кабинета министров, сейчас здесь коллапс из-за того, что со стороны Демы в направлении аэропорта идет большой поток машин.

«Глава региона поручил рассмотреть возможность сокращения сроков реконструкции развязки. Это получится, если мы будем ремонтировать мост не по полосам, как это происходит сейчас, а сразу целиком. Для этого придется его полностью перекрыть. Для того чтобы понять, насколько это вообще возможно, решили в тестовом режиме закрыть движение по мосту на субботу, воскресенье и понедельник», — отметил премьер-министр правительства, не уточнив, с каким именно мостом запланирован эксперимент.

Сейчас власти обсуждают альтернативные пути объезда ремонтируемого участка, но обещают уфимцам и гостям города минимизировать неудобства.