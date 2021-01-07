Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил православных с Рождеством Христовым

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил православных верующих республики с Рождеством Христовым.

В поздравлении, в частности, говорится:

«Более двух тысячелетий этот светлый праздник наполняет сердца людей любовью и благородством, верой в торжество добра. Через знакомые многим с детства рождественские истории раскрываются замечательные традиции и заветы христианства, имеющие во все времена непреходящий нравственный смысл.

Сегодня эти вечные ценности стали ещё более востребованной духовной опорой для миллионов людей, помогают им преодолеть трудности, связанные с пандемией. Верующие традиционных конфессий республики показывают достойный пример ответственности, ведут большую добровольческую работу, помогают нуждающимся и пожилым. Именно единение, милосердие и забота о близких позволяют нам достойно проходить непростые испытания.

Пусть сбудутся наши надежды, воплотится в жизнь всё задуманное, а укрепление мира и согласия в нашем общем доме послужит процветанию республики и страны. Пусть праздник Рождества Христова принесёт в каждый дом счастье, тепло и радость! От души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго! С праздником!».