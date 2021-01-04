В Башкирии количество зараженных COVID-19 приближается к 20 тысячам

За последние сутки в Башкирии выявлено 170 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Таким образом общее количество инфицированных в республике достигло 19 742.

В больницах сегодня находятся 713 пациентов с подтвержденным COVID-19. В тяжелом состоянии 51, в поддержке аппарата ИВЛ нуждаются 11 человек.

Дома лечение проходят 3 688 пациентов. 15 человек за сутки выписаны, всего — 15 194. Впервые за долгое время новых смертей в регионе не зарегистрировано. На данный момент в списках жертв коронавируса 147 человек.

Также в Минздраве Башкирии уточнили о количестве новых случаев внебольничной пневмонии – 267 за сутки. Выписано — 245.