В Башкирии медики прогнозируют увеличение больных коронавирусом моложе 50 лет
В Башкирии медики прогнозируют увеличение больных коронавирусом моложе 50 лет Фото: ИА «Башинформ»
В Башкирии медики прогнозируют увеличение больных коронавирусом моложе 50 лет в период 5-6 января.
Заместитель министра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова после обхода в Республиканской клинической больницы имени Куватова спрогнозировала прирост больных коронавирусом. Замминистра считает, что увеличение будет связано с тем, что жители республики в последние дни уходящего года «бегали за подарками». Прогнозом Ирина Кононова поделилась в соцсетях.
После обхода в красной зоне Республиканской клинической больницы имени Куватова 1 января с главным врачом Шамилем Булатовым заместитель министра отметила, что в настоящее время госпиталь работает намного лучше и стабильнее. В РКБ им. Куватова отметили, что пациенты получают лечение согласно временным методическим рекомендациям по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.