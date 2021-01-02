Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии медики прогнозируют увеличение больных коронавирусом моложе 50 лет Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии медики прогнозируют увеличение больных коронавирусом моложе 50 лет в период 5-6 января.

﻿Заместитель министра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова после ﻿обхода в Республиканской клинической больницы имени Куватова спрогнозировала прирост больных коронавирусом. Замминистра считает, что увеличение будет связано с тем, что жители республики в последние дни уходящего года «бегали за подарками». Прогнозом Ирина Кононова поделилась в соцсетях.

После обхода ﻿в красной зоне Республиканской клинической больницы имени Куватова 1 января с главным врачом Шамилем Булатовым ﻿заместитель министра отметила, что в настоящее время госпиталь работает намного лучше и стабильнее. В РКБ им. Куватова отметили, что пациенты получают лечение согласно временным методическим рекомендациям по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.