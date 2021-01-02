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2 января Суббота

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

10 - на ИВЛ, 59 - в тяжелом состоянии: Минздрав Башкирии сообщил новые данные о COVID-19

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

10 - на ИВЛ, 59 - в тяжелом состоянии: Минздрав Башкирии сообщил новые данные о COVID-19 Фото: ИА «Башинформ»

Минздрав Башкирии сообщил данные по числу инфицированных COVID-19 на 2 января.

По данным оперштаба, количество заболевших новой коронавирусной инфекцией увеличилось до 19 403 человек. За минувшие сутки прирост составил 169 инфицированных, число умерших не изменилось и составляет 145.

На стационарном лечении продолжают находиться 741 человек. В тяжелом состоянии находятся 59 человек, из них к аппаратам ИВЛ подключены 10 пациентов.

3 361 переносят болезнь в легкой форме, находясь на амбулаторном лечении. За сутки выписали трех человек. Всего с начала пандемии выписано 15 156.

Количество выявленных случаев с внебольничной пневмонией за сутки составило 307. Выписанных пациентов с пневмонией за сутки — 307 человек.

 

ИА «Башинформ»

Теги: коронавирус
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