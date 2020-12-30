Фото: Мирон Доровских Сутки со «Спутник V»: журналисту «Башинформа» делали вакцину от коронавируса Фото: Мирон Доровских

9 декабря в Башкирии стартовала массовая вакцинация от новой коронавирусной инфекции. До этого дня процедуру иммунизации от смертоносной болезни проводили медицинским, социальным работникам, сотрудникам органов внутренних дел, ЖКХ и волонтерам — исключительно на добровольной основе. Журналист «Башинформа» решил поэкспериментировать и стал первым представителем СМИ в республике, кому вкололи медицинский препарат. О том, как проходит вакцинация от COVID-19 и о первых сутках после процедуры – в материале Рафаэля Хакимова.

Предисловие

Предложение сделать прививку первого в мире зарегистрированного препарата от COVID-19 «Спутник V» поступила в редакцию агентства от регионального министерства здравоохранения. Критерии к добровольцу следующие: возраст от 18 до 60 лет, отсутствие острого инфекционного заболевания, а также гиперчувствительности к компонентам вакцины и обострения хронических заболеваний. По всем параметрам проходим, к тому же и спортивный интерес разыгрался – значит, будем делать заветный укол. Для справки — иммунизация не проводится беременным и женщинам, которые кормят грудью.

Итак, день вакцинации

Внимательно читаем бланк добровольного согласия на вакцинацию и заполняем пустые пункты: имя-фамилия, год рождения, адрес проживания, место работы, подпись. Далее следуем на первичный осмотр терапевтом.

Мирон Доровских

Поток людей в уфимской поликлинике №52 координируют медработники, которые направляют добровольцев в нужные кабинеты: не забывают про коронавирус, толпу не создают. Замечаем важную деталь — все в очереди улыбаются, шутят и никто не страшится процедуры [те, кто не любит уколы, меня сейчас прекрасно понимают]. Забыл, что среди вакцинирующихся сплошь медработники. Вопросы отпали.

«С 9 по 28 декабря в нашей поликлинике было привито 238 человек. В день через нас проходит по 40-50 пациентов, 70 — в самый посещаемый день. Как правило, это работники сферы здравоохранения. Бояться прививки не надо. Мы видим, что вакцина переносится хорошо. По себе сужу: к вечеру после прививки была температура 38°С и все – на следующий день я была на работе. Завтра должна пройти повторную плановую вакцинацию», — успокаивает меня заместитель главного врача по медицинской части столичной поликлиники №52 Наиля Тухтаметова.

На первичном приеме у терапевта доброволец отвечает на ряд вопросов: была ли повышенная температура в ближайшие 14 дней, имеется ли сыпь на теле или аллергия на препараты и прочее.

Идем дальше

Спускаемся на этаж ниже. Здесь медработник снова записывает персональные данные людей и их контактные номера телефонов, а после — формирует группу из пяти человек. Именно на такое количество рассчитана одна ампула «Спутник V».

Назад дороги нет

«Укол делается в верхнюю треть предплечья. Место прививки не рекомендуется мочить три дня, также в этот период нельзя посещать сауну и баню, исключены спиртные напитки и тяжелые физические нагрузки», — говорит медработник и вводит препарат в руку.

Вакцина применяется в два этапа с интервалом в три недели. После первой прививки формируется гуморальный иммунитет и в организме появляются защитные антитела. После второго укола эффект закрепляется, формируется более стойкий и продолжительный клеточный иммунитет. Здесь главное – отсутствие осложнений после первой вакцинации, иначе вас просто не допустят до второго этапа.

К слову, самоизоляция привитым не требуется, но и от масочного режима они не освобождаются — используют стандартные меры профилактики: маски и перчатки.

«После первой прививки ты не сразу идешь к выходу из здания, а сидишь под присмотром врачей 20-30 минут. На случай, если пациенту станет плохо. Местные медики заверили, что за три недели вакцинации подобных случаев зафиксировано не было», — рассказал Рафаэль Хакимов.

Первые сутки после прививки

Спустя четыре часа после иммунизации у автора наблюдалось легкое головокружение, которое вылечилось кружкой крепкого кофе.

Мирон Доровских

В течение дня со дня вакцинации на электронную почту добровольца приходит сообщение с просьбой заполнить дневник самонаблюдение через портал Госуслуги. Крайне удобно. С помощью сервиса пациент должен 10 раз передать данные в Минздрав РФ о своем самочувствии и жалобах: с первого по третий день ежедневно, а после — через неделю [вплоть до 42 дня со дня иммунизации]. А также уведомить ведомство о своих перемещениях в ближайшие дни внутри региона и страны и контактах с ковид-пациентами.

«Перед вакцинацией я разговаривал с людьми, которые уже сделали себе прививку. С их слов, в первые сутки у них поднималась небольшая температура, болела голова и «ломило» тело. У меня же наблюдаются периодические слабость и сонливость сразу после небольшой прогулки, боли в мышцах и дискомфорт на месте прививки. Но в целом, работать можно», — заключил журналист.

P.S.:В последующие дни «Башинформ» также будет размещать информацию о самочувствии нашего коллеги. Для того, чтобы читатели понимали, что такое вакцинация. Добавим, что второй этап вакцинации назначен на 19 января 2021 года.