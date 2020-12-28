Фото: Салаватская епархия Православные христиане Башкирии в ожидании Рождества вспоминают святых покровителей Фото: Салаватская епархия

В православном календаре на декабрь приходится много памятных дней на семейную тему. Так, например, Православной Церковью вспоминается зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы, день вселенской радости, в который началась жизнь Божией Матери. Праздник почитания беременности и ещё не рожденного малыша. Как известно, родители Пресвятой Богородицы долгое время были бесплодны, но не оставляли своей надежды и мольбы к Богу о даровании им дитя. По прошествии многих лет, Господь благословил их семью рождением дочери. Зачатие святой Анны произошло в Иерусалиме, где и родилась Пресвятая Дева с именем Мария.

На иконах, посвященных этому празднику, обычно изображены святые супруги Иоаким и Анна, нежно обнимающие друг друга, а также можно увидеть другой образ иконы, на котором святая Анна, исполненная особого благоговения, держит на левой руке Пресвятую Деву в младенческом возрасте и прижимается к ней щекой.

С давних пор этот праздник был особенно почитаем в России беременными женщинами. Суть праздника состоит в том, что с зачатием праведной Анны (по мирским мерам в преклонных годах) упраздняется бесплодие всей человеческой природы, увядшей под действием греха и смерти, Анне даруется возможность родить дитя в том возрасте, когда природой это уже не предусмотрено. В богослужебных текстах этого дня много слов о ликовании матери, в животе у которой живой младенец, её радость от надежды на чудо жизни и рождения передается и нам. Даже когда радость совсем неожиданная. Этот сокровенный праздник зарождающейся жизни призывает к глубокому чувству – ощутить тайну Божественного промысла, жизнь нового человека, Божия человека. И всегда важно помнить, что вынашивание, рождение и воспитание детей мы осуществляем не для величания своего имени и утешения своей гордыни, но для прославления Бога.

Одним из прославляющих и прославленных Богом является святитель Спиридон Тримифунтский, живший в конце III – первой половине IV века от Рождества Христова. Святой Спиридон является современником святителя Николая Мирликийского Чудотворца и также почитается православным народом. Святитель был выходцем с Кипра, имел семью, а в ранней молодости пас стада. На протяжении всей жизни он обращался к Богу, был милосердным и нестяжательным, делился с ближними и странниками, Господь наградил его даром исцеления неизлечимых и изгнания бесов. После смерти жены святого Спиридона избрали епископом города Тримифунта.

Он участвовал в I Вселенском Соборе в городе Никее, на котором был принят первый Символ Веры. Для доказательства истины вероучения о Святой Троице (единое Божество в трех Лицах) сотворил чудо, сжав в руке глиняный кирпич, из которого мгновенно вспыхнуло пламя, потекла вода, а в руке осталась глина. Святитель занимался миссионерством по отношению к иноверцам, очень строго наказывал за стремление к неправедному обогащению. На протяжении всей жизни святой Спиридон совершал чудеса. Но и после смерти он помогает многим в различных житейских нуждах и обстоятельствах, является заступником.

Люди, молящиеся святителю о своих печалях и заботах, испрашивая помощь, подтверждают, что святитель Спиридон откликается на эти молитвенные обращения: по его святым молитвам рождаются малыши у бездетных родителей, разрешаются сложнейшие проблемы с жильем, работой и многое другое. А день его памяти приходится на 25 декабря, когда во многих странах и в некоторых православных церквях празднуется Рождество Христово.

Благочинный Мелеузовского Благочиния Салаватской епархии, настоятель Богородице-Казанского храма города Мелеуза протоиерей Владимир Семавин разъясняет отличие в датах и значимость праздника Рождества Христова для христианских церквей:

«Рождество Христово имеет особое значение в христианском мире и является по истине главным праздником он также является и государственным праздником и празднуется более чем в 100 странах мира. Рождество Христово католики празднуют в ночь на 25 декабря, на 13 дней раньше Русской Православной Церкви. Связано с тем, что в России пользуются старым юлианским календарем, в то время как Европа перешла на григорианский ещё в 1582 году. Но не стоит думать, что Рождество Христово стоит называть строго католическим — в это же время Рождество празднуют протестанты, а также ряд православных церквей, которые используют григорианский календарь. Некоторые православные церкви Америки, Сирии, Греции, Румынии, Болгарии, Польши, следующие григорианскому календарю, празднуют Рождество 25 декабря по григорианскому календарю. Русская, Иерусалимская, Сербская, Грузинская, Польская, Украинская православные церкви, празднуют Рождество 25 декабря по юлианскому календарю, что соответствует 7 января по григорианскому календарю. Рождество символизирует примирение человека с Богом, предвозвещает искупительный подвиг Иисуса Христа и обновление человеческой природы, пораженной грехопадением прародителей. Появление в мире Спасителя христиане считают центральным событием всей человеческой истории. В отличии от православных католическая церковь считает этот праздник самым главным в чреде двунадесятых праздников христианской церкви. В православной церкви праздник Рождества является вторым по значимости сразу после праздника Пасхи».