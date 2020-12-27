Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии неблагоприятная погода продолжится, водителей просят быть осторожными Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии неблагоприятная погода продержится еще два дня, водителей просят быть осторожными

По данным Башгидромета, неустойчивый характер погоды в республике сохранится 28-29 декабря. Ожидаются мокрый снег, сильный ветер и метель, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололед, снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ухудшение видимости в явлениях 500 м и менее.

Управление дорожного хозяйства РБ рекомендует водителям отложить дальние поездки до более благоприятной погоды. Если нет возможности перенести поездку, призываем автовладельцев быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения.

Ранее «Башинформ» сообщал﻿, что в связи с ухудшением погоды в регионе вводится ограничение движения автотранспорта.