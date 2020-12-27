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В Башкирии МЧС сообщает об ограничении движения на трассе Р-240 Уфа - Оренбург

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии МЧС сообщает об ограничении движения на трассе Р-240 Уфа - Оренбург Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии в связи с неблагоприятными погодными условиями ограничено движение на трассе Р-240 Уфа — Оренбург, сообщает МЧС по РБ.

«С 14 ч. 30 мин (время местное) 27 декабря 2020 года введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-240 Уфа — Оренбург с 60 по 112 км в Республике Башкортостан» — отмечается в сообщении.

Ориентировочное время окончания ограничения движения 22.00 (местное время) 27 декабря 2020 года.

Также до особого распоряжения введено временное ограничение движения на 60 — 112 км автодороги Уфа — Стерлитамак.

 

ИА «Башинформ»

Теги: ограничение движения
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